『24時間テレビ48ー愛は地球を救うー』が30日に放送をスタート。SUPER EIGHTの横山裕さん（44）がチャリティーマラソンのスタートを切りました。スターターは、事務所の同期であり、盟友の嵐・相葉雅紀さん（42）がつとめました。

事前に誰がスターターなのかは知らされず、“縁のある国民的スター”とだけ教えられていたという横山さん。相葉さんがサプライズで登場し「あんまり国民的スターといわれて出づらかったよ」とはにかむと、横山さんは「国民的スター、友達にいました！ 忙しいのにありがとう！」と驚きと喜びを爆発させました。

横山さんと相葉さんは、事務所に入った中学生時代からずっと友情をはぐくみ、家族ぐるみのつきあいだったといいます。

相葉さんが登場する直前には、横山さんの弟がお世話になっていたことがある児童養護施設を、横山さんが訪問した様子が放送されており、その映像も見ていた相葉さんは、当時の横山さんや家族のことを思い出し「充（横山の弟）が児童養護施設にいたころ、あんなふうに思っていたのだと知らなくて…」と、涙で声をつまらせる場面も。

そして、相葉さんは「きみちゃん（横山の本名）がんばっちゃうから、がんばりすぎずにがんばって」と気遣いながら優しいエールを送りました。

相葉さんの応援にさらに勇気づけられた横山さんは「みんな、国技館で待っていて！」と明るく走り出しました。