女っぽさ溢れるシルエットに♡ 映え確実な「フリルタイトスカート」の着回しコーデ
写真映えするお洋服でビジュアルを強化したい！そこで今回は、中川紅葉とともに、体にフィットする素材とフリルが女み満点の「フリルタイトスカート」着回しコーデをご紹介します。ストンと落ちるIラインスカートで細見えシルエットを手に入れちゃおう♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
フリルタイトスカート
体にフィットする素材とサイドのフリルで女み満点のロングスカート。ストンと落ちるIラインシルエットで、細見えするのもありがたい。
Cordinate デコルテ見せが色っぽなコーデ
オフショルリボントップスの攻め〜な肌見せで色っぽさ全開♡ フリルスカートで華やかさをプラスし、ドレスアップしたような装いに。
INFORMATION
ダパイダン105 ミカン下北店
住：東京都世田谷区北沢2-11-5 ミカン下北 A街区・2F・A203区画
☎：03-5431-3331
営：11:00 〜 22:00
休：無休
Instagram：@dapaidang105mikanshimokita
Cordinate オトナ可愛いガーリーコーデ
ピンク×ブラウンのオトナ可愛いスタイル。ボリューミーなフリルトップスにタイトスカートをあわせて引き算をすると、こなれたコーデに仕上がるよ。
Cordinate ピンク×ピンクの甘さ全開コーデ
ピンクのフリルシャツをあわせると女のコっぽさ満載のコーデに♡ バッグとサンダルを黒にするとコーデが引き締まるよ。
Cordinate カジュアルなフリルレイヤードコーデ
Tシャツとフリルキャミソールをあわせたおしゃれ上級者コーデ。キャミとスカートの異なる質感のフリルを重ねると映え間違いなし♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉