女っぽさ溢れるシルエットに♡ 映え確実な「フリルタイトスカート」の着回しコーデ

Item 着回すアイテムはこちら♡ フリルタイトスカート

体にフィットする素材とサイドのフリルで女み満点のロングスカート。ストンと落ちるIラインシルエットで、細見えするのもありがたい。 15,400円／HONEY MI HONEY

Cordinate デコルテ見せが色っぽなコーデ オフショルリボントップスの攻め〜な肌見せで色っぽさ全開♡ フリルスカートで華やかさをプラスし、ドレスアップしたような装いに。 フリルタイトスカートは着回し。3WAY リボントップス 12,980円／RANDA ヘアピン 1,890円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ブレスレット 1,980円／GOLDY バッグ 13,270円／ALKI ALKA（HANA KOREA） INFORMATION ダパイダン105 ミカン下北店 住：東京都世田谷区北沢2-11-5 ミカン下北 A街区・2F・A203区画

☎：03-5431-3331

営：11:00 〜 22:00

休：無休

Instagram：@dapaidang105mikanshimokita

Cordinate オトナ可愛いガーリーコーデ ピンク×ブラウンのオトナ可愛いスタイル。ボリューミーなフリルトップスにタイトスカートをあわせて引き算をすると、こなれたコーデに仕上がるよ。 フリルタイトスカートは着回し。チュールフリルブラウス 8,800円／rienda（バロックジャパンリミテッド）バッグ 12,460円／ALKI ALKA（HANA KOREA）スニーカー 13,200円／プーマ

Cordinate ピンク×ピンクの甘さ全開コーデ ピンクのフリルシャツをあわせると女のコっぽさ満載のコーデに♡ バッグとサンダルを黒にするとコーデが引き締まるよ。 フリルタイトスカートは着回し。フリルシャツ 8,690円／dazzlin リング 1,980円／GOLDY バッグ 8,998円 MOUSSY（バロックジャパンリミテッド）サンダル 9,290円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate カジュアルなフリルレイヤードコーデ Tシャツとフリルキャミソールをあわせたおしゃれ上級者コーデ。キャミとスカートの異なる質感のフリルを重ねると映え間違いなし♡ フリルタイトスカートは着回し。BIG Tシャツ 7,700円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDI JAPAN）グレーキャミソール 5,900円／Olu. バッグ 12,460円／ALKI ALKA（HANA KOREA）パンプス 8,910円／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、廣瀬拓磨（Pygmy Company・モデル切り抜き分）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／加藤志穂（PEACE MONKEY）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉