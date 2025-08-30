奥野壮、3冊目写真集決定 全編シンガポールで撮影【Journey:)】
【モデルプレス＝2025/08/30】俳優・奥野壮の3冊目となる写真集『Journey:)』（KADOKAWA）が、12月5日に発売決定。発売記念イベントも開催される。
【写真】奥野壮らイケメン俳優の晴れ着姿
本作は、本人たっての希望により「みんなと旅をしている」をテーマに、全編シンガポールで撮影。街の中で、自然の中で、ふと立ち寄った場所などで撮影された、奥野のカメラを意識しない素の表情を丁寧に切り取ったカットが多数収録されている。
また、自身でもカメラを構え撮影した現地のさまざまな景色や旅先で出会った人たちなど、貴重な旅の様子も多数掲載。ページをめくるごとに、読者自身も彼と旅の仲間になったような気持ちに包まれる作品となっている。なお、ファンクラブ限定版も発売される。（modelpress編集部）
・TSUTAYA EBISUBASHI（大阪）
日程：2025年12月6日（土）
会場：TSUTAYA EBISUBASHI イベントフロア
時間：（1）11：30／（2）12：30 ／（3）14：20／（4）15：20
・HMV＆BOOKS SHIBUYA（東京）
日程：2025年12月27日（土）
会場：HMV＆BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース
時間：（1）11：30／（2）12：30 ／（3）14：20／（4）15：20
・特典会内容
1冊券：サインなし本1冊（本人からお渡し）
3冊券：サイン本1冊（その場で宛名入れ＋本人からお渡し）＋通常本2冊
5冊券：サイン本1冊（その場で宛名入れ＋本人からお渡し）＋通常本4冊＋チェキ写真撮影1枚
【Not Sponsored 記事】
【写真】奥野壮らイケメン俳優の晴れ着姿
◆奥野壮、写真集「Journey:)」発売決定
本作は、本人たっての希望により「みんなと旅をしている」をテーマに、全編シンガポールで撮影。街の中で、自然の中で、ふと立ち寄った場所などで撮影された、奥野のカメラを意識しない素の表情を丁寧に切り取ったカットが多数収録されている。
◆発売記念イベント
・TSUTAYA EBISUBASHI（大阪）
日程：2025年12月6日（土）
会場：TSUTAYA EBISUBASHI イベントフロア
時間：（1）11：30／（2）12：30 ／（3）14：20／（4）15：20
・HMV＆BOOKS SHIBUYA（東京）
日程：2025年12月27日（土）
会場：HMV＆BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース
時間：（1）11：30／（2）12：30 ／（3）14：20／（4）15：20
・特典会内容
1冊券：サインなし本1冊（本人からお渡し）
3冊券：サイン本1冊（その場で宛名入れ＋本人からお渡し）＋通常本2冊
5冊券：サイン本1冊（その場で宛名入れ＋本人からお渡し）＋通常本4冊＋チェキ写真撮影1枚
【Not Sponsored 記事】