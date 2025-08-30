¾¾ËÜ½á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬½ËÊ¡¡ªËÜ¿Í¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£ ½¨µÈÅÂ¡×¤ÈÈ¿±þ
¢£¡ÖÃÂÀ¸Æü¤¸¤ã¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ê¥à¥í¥Ä¥è¥·¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¾¾½á¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡¿¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬¾¾ËÜ½á¤Î¼Ì¿¿¤òÏ¢Åê①～②
8·î30Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾ËÜ½á¡£½ËÊ¡¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬Instagram¤Ç¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤¸¤ã¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¾¾ËÜ¤Î¼Ì¿¿¤òÏ¢Åê¤·¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï2023Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¶¦±é¡£¾¾ËÜ¤Ï¼çÌò¡¦ÆÁÀî²È¹¯¡¢¥à¥í¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¥à¥í¤Ï³»¤ò¤Ä¤±¡¢¤Þ¤È¤áÈ±»Ñ¤Î¾¾ËÜ¤Î¿ÍÊªÀÚ¤êÈ´¤¥Ý¥¹¥¿ー¤òÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¸ø³«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¥à¥í¤ÎÇÀÌ±¥ë¥Ã¥¯¿¿´é¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£½¨µÈÅÂ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÂ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö²¿Ëç¤â¾¾½á¤Î¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤ë¤Î°¦¤À¤Í¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥à¥í¤µ¤óÌÌÇò¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£