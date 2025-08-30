夏も後半戦に差し掛かり、気づけば同じコーデの繰り返しでおしゃれも停滞気味…。そんなマンネリ時期に起爆剤として取り入れたいのがNEWフェイスなドレープトップス！いつものボトムに合わせるだけでムードある着こなしが簡単に手に入ります♡ 晩夏を盛り上げる1枚でワードローブをリフレッシュして♪

肌見せトップス×タイトスカートで女っぽさ◎のデートコーデにワンショルダーの無造作な肌見せが彼の視線を奪う武器♡

テクニックいらずでしゃれた肌見せが叶うアシメドレープ。華奢な肩ひもがアクセントになり、ワンショル、オフショルの双方にアレンジ可能。

カットソー￥7,150／ココ ディール スカート￥14,300／MERCURYDUO（MERCURYDUO ルミネエスト新宿店） イヤリング￥7,700／アビステ バングル￥80,520／バルブス（ズットホリック） バッグ￥6,800／Olu. サンダル￥25,300／ダニエラアンドジェマ

掲載：美人百花2025年9月号「晩夏のおしゃれスパイスに…『ドレープトップス』という選択肢」

撮影／渡辺謙太郎 スタイリング／井関かおり ヘアメイク／山下智子 モデル／石川恋 構成・文／長谷川稚渚 再構成/美人百花.com編集部