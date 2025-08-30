【40・50代】白髪どこいった！？ 自然に若見え「ナチュラルハイライト」試してみて♡

40・50代の女性にとって、白髪との付き合い方は大きなテーマ。そこで今回注目したいのが、「ナチュラルハイライト」です。白髪を黒く染めず自然に馴染ませることで、立体感と明るさを演出できるのがポイント。ナチュラルに若見えしたい人にぴったりなスタイルをご紹介します。

白髪が自然に馴染む極細ハイライト

つるんとしたフォルムのボブに散りばめられた極細のハイライトがさりげなく映えるスタイル。コントラストを弱めにすることで、自然な白髪カバーが実現できそうです。ハイライトを入れることで、おしゃれな立体感が生まれるのも嬉しいポイント。

美しい毛流れを引き立てて華やかに

こちらは、ナチュラルな立体感が演出された外ハネウルフ。レイヤーとハイライトによって美しい毛流れが引き立っています。白髪染めと比べて重い印象になりにくく、軽やかな仕上がりを求める人にぴったり。白髪を気にせずおしゃれなヘアスタイルを楽しめそうです。

明るく若々しい印象に導くカラー

こちらは、スタイリストの@sakosakosakosakoさんが、「上品で都会的なハイライトカラー」と紹介しているヘアスタイル。パツっと直線的なシルエットのミニボブはスタイリッシュで都会的な雰囲気を醸します。明るめのグレージュカラーが程よい抜け感も演出。ハイライトで顔まわりを明るく見せることで、若々しい印象に導いてくれそうです。

暗めカラーでクールに

こちらは、暗めのカラーにハイライトでおしゃれな立体感をプラスしたスタイル。「自然に馴染む白髪ぼかしハイライト」を得意とする@dimo_and_kazumaさんは、「ワンカールで出来るレイヤーカット × 細めハイライト」と紹介しています。あえてコントラストを強めに設定することで、ハイライトのエッジが際立ち、シャレ感抜群に見せられそう！

