【メンバーの独占コメント到着】クマリデパート、13th Single「愛 Eye Catch」9月23日にリリース

株式会社ekomsに所属する6人組アイドルグループ・クマリデパートが、9月23日に新体制初シングル「愛 Eye Catch」をリリースする。

7月20日に東京・Spotify O-WESTで開催されたワンマンライブ「新装開店！シン・クマリデパート」にて、青色担当の葵ミヅキ、桃色担当の桃々シオン、イエロー担当の鈴音リンが加入を発表。今回はそんなクマリデパート新体制初のシングルリリースとなる。

先行でサブスクリプション配信が開始されている「愛 Eye Catch」は、「ブルーサバイバー」に続くサクライケンタと玉屋2060%による共作曲。聴く人の視線と心を一瞬でキャッチし、気づいたら胸に残るポップさとエッジが絶妙なバランスで融合された1曲となっている。

さらに、こちらも先行配信済みで、2025年夏の新曲となった「消えない夏」に加え、新体制となって、歌詞やメンバー名が一新された「シン・ククククマリデパート」を収録。まさに名刺代わりのシングルだ。

【七瀬マナ・桃々シオン コメント】

玉屋2060%さん(Wienners)とプロデューサーのサクライケンタさん共作！愛 Eye Catch！クマリデパート自己紹介ソング！シン・ククククマリデパート！そして、クマリデパート毎年恒例の夏の新曲！消えない夏！3曲が入ったニューシングルがこの度リリースされます！

このシングルに収録されている『消えない夏』は、sayshineさんとサクライケンタさんの共作の夏曲です！この曲は消えてしまいそうな儚い夏を爽やかに描いた一曲になっています！

サビの振り付けは片手で真似できる振り付けになっていて、小指でクマリデパートのク！を描いたあとハートを描くとってもかわいい振り付けもあるのでぜひ真似してみてください！

【リリースイベント情報】

◆13th Single「愛 Eye Catch」発売記念リリースイベント

・9月22日（月）都内リリースイベント予定・9月23日（火・祝）昼帯 都内リリースイベント予定・9月23日（火・祝）夜帯 都内リリースイベント予定・9月24日（水）都内リリースイベント予定・9月25日（木）オンラインイベント予定・9月26日（金）オンラインイベント予定・9月27日（土）関東某所リリースイベント予定・9月28日（日）関東某所リリースイベント予定・10月4日（土）関東某所リリースイベント予定・10月5日（日）関東某所リリースイベント予定

※リリースイベントは日時変更、追加となる場合もございます。※リリースイベント詳細は、公式Twitter・HPにて随時お知らせいたします。