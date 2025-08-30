◇関西学生アメリカンフットボール1部リーグ 近大23―10神戸大（2025年8月30日 王子スタジアム）

3―7と追いかける状況で、近大にビッグプレーが生まれた。敵陣47ヤードでのディフェンス。相手QBが投げたボールに、LB中西智琉（3年）が飛びつく。華麗なインターセプト。ただ、見せ場はそこで終わらない。相手に囲まれながら、右へ左へロールアウトし、ひたすら相手エンドゾーンを目指す。1度、いや2度完全に囲まれ、ほとんど倒れそうになった状態から、また前へ進んだ。22秒を要した鬼の粘りに、スタンドも沸き上がる。続くオフェンスのシリーズは自陣24ヤード。FGで追撃の3点をもぎ取った。

「インターセプトはフリーになったので、たまたまです。いつもインターセプトの後、どうやって走るかイメージしていたので、その通りにできて良かった」

振り返る背番号8は、QBサックも2本記録。鮮やかな逆転勝利は、ディフェンスの奮闘から流れを引き寄せた。

次節（9月6日）は昨年撃破した関大戦。悲願の全日本大学選手権出場へ、最大の関門といっていい。

「パワーもスピードも相手の方が上。いい雰囲気を作って、試合に臨みたい」

古橋由一郎ヘッドコーチは、決戦ムードを高めた。立命大監督時代、雨の長居をはじめ、幾多の名勝負を演じたヤンマー長居スタジアムが舞台となる。