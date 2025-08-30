春の詩的表現を追求した特別なモデル

ロールス・ロイスは春の詩的な美しさから着想を得たビスポーク・モデル、『スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ（Spectre Inspired by Primavera）』を発表した。

【画像】ロールス・ロイス・スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ・シリーズとビスポークデザイナーの精緻な手作業 全30枚

本モデルは、ロールス・ロイス初のBEVモデルである『スペクター』をベースに、『プリマヴェーラ（イタリア語で春を意味する）』をモチーフとした、エヴァネッセント（Evanescent・儚さ）』、『レヴェリー（Reverie・幻想）』、『ブロッサム（Blossom・花）』という異なる3つのカラーのモデルで構成される。そのいずれもが季節の感覚を呼び起こすように慎重にキュレーションされたビスポークのディテールを特徴としている。



ロールス・ロイス・スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ『エヴァネッセント』 ロールス・ロイス

『スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ』シリーズは、来年初旬までオーダーを受け付け、2026年春に先立って納車が開始される予定である。

各部にあしらわれる桜のモチーフ

3つの異なるカラーで提供される各モデルには、それぞれに春の象徴である『桜』のモチーフがあしらわれる。これらの花の要素はロールス・ロイスのビスポーク・デザイナーによって1つづつ手描きされ、その後にデジタル化されてエクステリアとインテリアのディテールへと昇華されている。

エクステリアを引き立たせているのは,満開の桜の枝を描いたコーチライン・モチーフである。また、このシリーズのために新たに精緻にデザインされた23インチのアロイホイールでは、咲き誇る花の様子が表現されている。その流れるようなフォルムは、花びらが徐々に開き、春の光を迎える姿を連想させるもので、自然の生命力をさりげなく表現している。



ロールス・ロイス・スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ、ビスポーク・デザイナーによる繊細な手作業。 ロールス・ロイス

桜のモチーフはインテリアにも引き継がれている。イルミネーテッド・トレッドプレートには『SPECTRE Inspired by Primavera』の名が刻まれ、ヘッドレストに花びらの形状を捉えた彫刻的なシルエットを基調とした刺繍技法が施されている。

本モデルのハイライトといえるのが、独自の感触をもたらすディテールである。ブラックウッドのフェイシアとセンターコンソールには、大きく枝を広げ咲き誇る桜のモチーフが刻まれる。この効果は37種類の異なるレーザー密度を試すことで達成されており、磨き上げられた木の表面に対して調和の取れたコントラストを生み出し、ディテールを損なわずに仕上げを保つことができる特別な研磨工程も特別に開発された。

また、北半球の春の夜空に移り変わる星座からインスピレーションを得て、各モデルには『牛飼い座』、『獅子座』、『乙女座』からなる『春の大三角形』が描かれる。1台につき4796個のイルミネーションを手作業で配置したスターライト・ドアと、5500個を超える星々を抽象的に表現し、スペクターのロゴを際立たせるイルミネーテッド・フェイシアが備わっている。

『スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ』は、春の儚い美しさと、それが呼び起こす感情へのオマージュであり、ロールス・ロイスのコミッションにより生み出される永遠の存在の中に刻まれ、後世にわたり受け継がれていくものである。

エヴァネッセント（儚さ）：輝く美

『春の儚さと美しさ』をその名の由来とする『エヴァネッセント』の車両デザインは、野生の花々の奔放な美しさから着想を得て、鮮やかな色彩と様々な形で野原、森、生け垣を彩る。

クリスタル・オーバー・アークティック・ホワイトのエクステリアの仕上げは、コーチライン、桜のモチーフ、ピンストライプのホイールセンター、トゥルケーゼのブレーキキャリパーに引き立てられている。トゥルケーゼはインテリアにも続き、グレース・ホワイトのレザーに鮮やかなアクセントを加える。そして、シャルトルーズの細いパイピングが鮮烈なコントラストを添える。



ロールス・ロイス・スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ『エヴァネッセント』 ロールス・ロイス

リヴァリー（幻想）：自然の目覚め

春の精神的な意義を探求し、『新たな始まり、生命力、そして再生とのつながり』を表現する『リヴァリー』。その名にふさわしい穏やかな解釈のスペクターは、絶対的な安らぎと静けさに満ちた夢のような雰囲気で、乗員を包み込む。

ダックエッグ・ブルーで仕上げられたエクステリアには、コーチラインと桜のモチーフがフォージ・イエローで手描きされてり、ブレーキキャリパーやピンストライプのホイールセンターと調和している。



ロールス・ロイス・スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ『リヴァリー』 ロールス・ロイス

純粋さを追求したインテリアは、グレース・ホワイトとチャールズ・ブルーのレザーに、鮮やかなフォージ・イエローのアクセントが組み合わされている。

ブロッサム（花）：再生の季節

『ブロッサム』は、『儚くまばゆい輝きをもたらす春』を表現したモデル。春は休眠と満開の間に訪れるまばゆい瞬間であり、自然が一瞬だけ最も鮮やかで繊細な姿を垣間見せるときである。

『ブロッサム』はこの精神を、ヴェルヴェット・オーキッド・メタリックのエクステリアで捉えている。深みある、表情豊かなこの色合いは、早春に咲く花々の豊かさと希少性を呼び起こす。ショルダー・コーチラインと花のモチーフ、さらにフォージ・イエローのブレーキキャリパーとピンストライプ・ホイールセンターが、陽の光とエネルギーの輝きを優雅に添えている。



ロールス・ロイス・スペクター・インスパイアード・バイ・プリマヴェーラ『ブロッサム』 ロールス・ロイス

インテリアは、グレース・ホワイトのレザーに鮮やかなピオニー・ピンクのアクセントが組み合わされ、フォージ・イエローのパイピングが季節の躍動を伝える仕立てとなっている。