■陸上・BFTTA Open（日本時間30日、イギリス・Lee Valley Outdoor）

男子100mタイムレースR1では清水空跳（16、星稜高）が10秒35（＋1.7m）で組2着に入った。清水は序盤からスピードに乗ると後半もペースを落とさずフィニッシュ。トップとは僅差で敗れるも2着でレースを終えた。

清水は7月に広島で行われた全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の男子100mタイムレース決勝に出場し、10秒00（+1.7m）の高校新記録をマーク。 桐生が2013年に記録した10秒01を12年ぶりに更新した。この記録は高校新記録であり、U20日本新記録、U18世界新記録でもある。 さらに清水は、東京2025世界陸上参加標準記録（10秒00）も突破した。

また、男子110mHの高校記録（13秒45）保持者の古賀ジェレミー（18、東京高）も同種目に出場し、10秒44（＋2.6m）で組トップでフィニッシュした。古賀はインターハイの男子110mHのタイムレース決勝で、追い風参考ながら13秒18（+2.2m）の好タイムを記録し連覇を果たしている。

