「改名したことがある」と聞いて驚いた女性芸能人ランキング！ 「浜崎あゆみ」を11票差で抑えた1位は？
俳優や芸人、ミュージシャンなどは、さまざまな事情で改名を行うことがあります。そこで、All About ニュース編集部は8月6日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「改名したことがある芸能人」に関するアンケート調査を実施。今回は「改名したことがあると聞いて驚いた女性芸能人」ランキングの結果を紹介します。
2位に選ばれたのは浜崎あゆみさんでした。日本を代表する歌手として現在も活躍する浜崎さんは、過去には「浜崎くるみ」の芸名でした。
浜崎さんは、歌手デビューする前に地元の福岡で「浜崎くるみ」として活動。キッズモデルを経て1994年に「浜崎あゆみ（※崎はたつさき）」に改名し、ドラマに出演するなどしてタレント業をはじめます。その後、1998年にシングル『poker face』で歌手デビュー。「浜崎あゆみ（※崎は常用漢字）」名義で、国民的な人気を獲得しました。
回答者からは、「浜崎くるみというアニメの声優みたいだったのは驚いた」（50代男性／大阪府）、「今の名前がぴったりすぎるので、違う名前だったと言われてもピンとこない」（40代女性／広島県）、「くるみのイメージがないので字面的にもビックリです」（50代男性／千葉県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのは広瀬アリスさんです。現在、さまざまな作品に出演して人気が高い広瀬さんは、過去には「広瀬晶」の芸名でした。
広瀬さんは、2009年に「ミスセブンティーン2009」に選ばれ、雑誌『Seventeen』（集英社）で専属モデルとして本格的に芸能活動をスタート。その後は、さまざまなドラマや映画に出演して、大ブレークを果たすことになります。ちなみに、「広瀬アリス」という芸名に変わった経緯については、テレビ番組で事務所から急に言われたと明かしています。
回答者からは、「改名したことを知らなかった。いまの名前の方がよいと思う」（50代女性／兵庫県）、「アリスがとても似合っているから」（50代女性／愛知県）、「漢字だったとは思わなかったので驚きです」（30代女性／茨城県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の筆者：ゆるま 小林 プロフィール
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
