J１首位の京都が強すぎる！ ラファエル・エリアスの２発など岡山に５−０圧勝！ 怒涛の４連勝＆９戦負けなし
盤石の強さだ。
J１で首位に立つ京都は８月30日、J１第28節で岡山とホームで対戦した。15分にラファエル・エリアスが先制点を挙げると、20分に原大智が追加点を奪取。さらに30分にR・エリアスがこの日、２点目をマークする。
３点リードで迎えた後半、80分に中野瑠馬がダメ押し弾、90＋２分に奥川雅也も加点。最後まで攻撃の手を緩めず、５−０でタイムアップ。京都は４連勝を飾り、19節・FC東京戦（３−０）から９戦負けなしだ。
次節は９月12日に広島のホームに乗り込む。初のJ１タイトルへ邁進する京都の快進撃はどこまで続くのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】左足一閃！ R・エリアスのスーパーショット、反転シュートで２点目も！
