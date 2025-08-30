ファッション誌『sweet』（宝島社）の公式Instagramは8月29日、投稿を更新。王林さんの撮影中のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：『sweet』公式Instagramより）

ファッション誌『sweet』（宝島社）の公式Instagramは8月29日、投稿を更新。青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんの、抜群のスタイルを披露しました。

【動画】王林の圧巻スタイル

「王林さん美しい」

同アカウントは「sweet9月号　9月号に初登場してくれた王林ちゃんの撮影中のオフショットをお届け　見惚れるスタイルの良さにうっとりしちゃうはず　動画を最後までチェックしてね」とつづり、1本の動画を投稿。モデル撮影中の王林さんの姿です。表情やポーズを変えながら、カメラに視線を向けています。キャミソールのようなトップスにデニムパンツを着用しており、スタイルの良さが際立っています。

コメントでは「可愛いです」「えっ？腰そこ？！脚長ーい」「王林さん美しい」「可愛いし、スタイル抜群」と、絶賛の声が寄せられました。

圧巻スタイルをたびたび披露

自身のInstagramでも、圧巻のスタイルをたびたび披露している王林さん。5月27日には「#おうりんのぬの　ひさしぶりの」とつづり、美脚があらわになった全身ショットを公開していました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)