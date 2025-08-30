「優秀なのに努力できない」「完璧主義なのに飽きっぽい」高IQのギフテッド児が伸び悩む原因
「才能があるはずなのに、なぜ努力しないの？」ギフテッド児の完璧主義と飽きっぽさの裏には、本人も苦しむ脳の特性が隠されています。
『ギフテッドの子を正しく理解し、個性を生かす本』（宮尾益知監修）では、学校でも家庭でも“扱いづらい”と思われがちなギフテッド児の困難を解き明かし、適切に寄り添い援助する方法を紹介しています。
今回は本書から一部抜粋し、ギフテッド児の脳の特性がどのように完璧主義や飽きっぽさを生み出すのかについて、ご紹介します。
【画像】ギフテッドに見られる「11の行動特性」を確認する
うまくいかない理由のひとつはギフテッドの脳の特性にあります。
ギフテッド児は、知識を得ることは得意でも、作業に必要なことを一時的に記憶するワーキングメモリや、処理速度の能力が低いなどのアンバランスさがあります。そのため能力を発揮できないことが多いのです。
また、才能はあっても、その才能を開花させるには、経験や訓練などの努力が必要です。
ところがギフテッド児は、コツコツと同じことをくり返すといった地道な努力や鍛錬が苦手です。さらにギフテッド児は自分よりはるかに能力が低い人たちと行動することにストレスを感じます。
IQ130程度まで （2SD未満 ※SD＝標準偏差） ならなんとか周囲と調和できますが、IQ145を超える （3SD以上） と周囲とのギャップが大きすぎるので調和は難しいと考えられています。フラストレーションで感情を爆発させ、問題児扱いされてしまいます。
たとえば「創造性」を育むには柔軟な思考や積極的なチャレンジが不可欠ですが、ギフテッド児は完璧主義で失敗を極端にいやがります。苦手なことは最初からやらない。失敗しながら経験を積み上げていくことが難しいのです。
また、ギフテッド児はわずかな反復学習でなにをどうすればいいのかわかってしまいます。でも、すぐ飽きるのです。
漢字書き取りなどなぜ反復しなくてはいけないのか理解できず、学習習慣が身につきません。モチベーションの維持が困難で、ひとつの課題をやり抜くことができないのです。
宮尾 益知 (みやお ますとも)プロフィール
東京生まれ。徳島大学医学部卒業、東京大学医学部小児科、自治医科大学小児科学教室、ハーバード大学神経科、国立成育医療研究センターこころの診療部発達心理科などを経て2014年にどんぐり発達クリニックを開院。
(文:宮尾 益知)
優秀なギフテッド児がうまくいかない理由一般に高いIQや才能は社会で有利と考えられがちです。しかし、ギフテッド児の場合、飛び抜けて優秀なのに必ずしもうまくいきません。秀でているのになぜうまくいかないのか？
ギフテッド児の才能を開花させる「3つの輪」とはギフテッド児の才能を開花させるには「3つの輪」が必要だとされています。3つとは「高い知能 （平均以上の知能）」に加えて「創造性」「課題へのコミットメント （やり抜く力）」です。この3つをそろえることは容易なことではありません。
