¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¡áÊ¿ÃÏ°ìµª¡Û¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£³£°Æü¡¢¥Ñ¥ê¤Ç³Æ¼ïÌÜ¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Çº£Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¥Ú¥¢¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¾¾»³ÆàÌ¤ÁÈ¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤¬¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥Ú¥¢¤Ë£±¡½£²¤Ç¶¥¤êÉé¤±¡¢½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡£³°Ì·èÄêÀï¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î»³¸ý°«¡ÊºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤Ï¥×¥È¥ê¥¯¥¹¥Þ¡¦¥ï¥ë¥À¥Ë¡Ê¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë¤Ë£²¡½£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡£
¡¡£²£¹Æü¤Ï¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î´ä±ÊÎë¡¢ÃæÀ¾µ®±ÇÁÈ¡Ê£Â£É£Ð£Ò£Ï£Ç£Ù¡Ë¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡£Æ±¥Ú¥¢¤â½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÊÝÌÚÂîÏ¯¡¢¾®ÎÓÍ¥¸ãÁÈ¡Ê¥È¥Ê¥ß±¿Í¢¡Ë¤¬£´¶¯Æþ¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¥·¥À¥Þ¥Ä¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥Ñ¥ê¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ
¡¡£²£¸ºÐ¤Î»ÖÅÄ¤È£±ºÐ²¼¤Î¾¾»³¤Ë¤è¤ë¡Ö¥·¥À¥Þ¥Ä¡×¥Ú¥¢¤¬¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ò½ª¤¨¤¿¡£·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÎé¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£¾¾»³¤Ï¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¸«ÅÏ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¡¢Æ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î£³°Ì·èÄêÀï¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥é¥ê¡¼¤ÇÍ¥Àª¤ËÎ©¤Á¡¢£±¥²¡¼¥àÌÜ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼é¤ê¤òÊø¤·¤¤ì¤º¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤¬³°¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢µÕÅ¾Éé¤±¡£»ÖÅÄ¤Ï¡Ö°ìµ¤¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Íî¤Á¤Æ¡¢Áê¼ê¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£±£´Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£¤À¤¬¡¢¸ÞÎØ¸å¤Ï»×¤¤¤Ë¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤¿¡£À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹»ÖÅÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¾¾»³¤Ï¡Ö»ÖÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌÜÉ¸¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¡¢²ò¾Ã¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤È·è¤á¤¿ÂçÉñÂæ¤Ç¡¢½é¤Î£³°Ì¡£»ÖÅÄ¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢É½¾´Âæ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï²æ¤Ê¤¬¤éÎ©ÇÉ¤À¤È»×¤¦¡£¡Ê¾¾»³¡ËÆàÌ¤¤¬¤¹¤´¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£º£¸å¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë£²¿Í¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¥Ú¥¢¤È¤·¤ÆÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¿ÃÏ°ìµª¡Ë
»³¸ý¡¢·è¾¡¤Ø¡Ö¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×
¡¡£³ÅÙÌÜ¤ÎÀ¤³¦À©ÇÆ¤Ø¡¢»³¸ý¤¬²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¥ï¥ë¥À¥Ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¤Î¡¢ºÇ½ªÂè£³¥²¡¼¥à¡£¡ÖÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤À¤È¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Áê¼ê¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢±Ô¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ³¤±¤Æ»Å³Ý¤±¤¿¡£½øÈ×¤«¤é¥ê¡¼¥É¤òÃÛ¤¤¤ÆÍÍø¤Ë¿Ê¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï´í¤Ê¤²¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¡£ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·è¾¡Àï¤¬¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
