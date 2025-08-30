３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが３０日に自身のＳＮＳを更新。撮影オフショットを公開した。

インスタグラムで「この１週間、週プレやデジタル写真集についてみなさんからたくさんのお声をいただきました うれしくなったり、励みになったり．．．これを機にさまざまなことを考えられて、改めて貴重な経験をさせていただけたこと本当によかったなと感じています」と撮影のオフショットを複数枚公開した。

「衣装合わせから撮影、写真選びなど打ち合わせを重ねて私の意見を尊重してくださり、不慣れな私からいろんな表情を引き出してくださった制作・スタッフ・事務所のみなさんには感謝でいっぱいです！」と関係者への感謝の言葉をつづり「週プレやデジタル写真集にはインスタに載せていない写真もいっぱいですので、まだの方はぜひご覧いただけると幸いです これからも頑張っていきますので引き続きよろしくおねがいします（１枚目、いちばん好きなショットです）」と脇がばっくりと開いたワンピース姿やタンクトップを身にまとって笑顔を浮かべる姿を披露した。

この投稿には「どの写真もとっても素敵です」「色っぽくてステキ」「マジで綺麗で見とれてしまう」などの声が届いている。