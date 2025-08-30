ロックバンド「ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ」の公式サイトが３０日に更新され、この日の愛知公演が途中で中止となったことを報告した。ボーカルＨｉｒｏが喉の不調で応急処置も「歌唱が厳しいと判断」したという。この日と３１日の公演延期を発表した。

「【ＭＹ ＦＩＲＳＴ ＳＴＯＲＹ ＡＳＩＡ ＴＯＵＲ ２０２５】８/３０(土)、３１(日) 愛知・ＣＯＭＴＥＣ ＰＯＲＴＢＡＳＥ公演 延期のお知らせ」と題した文章をアップ。「本日、ライブ中盤にＨｉｒｏの喉の不調が見受けられ、応急処置はいたしましたが、続いての歌唱が厳しいと判断された為、開催を中止とさせていただきました。ご来場いただいた方に深くお詫びを申し上げます」と謝罪した。

「以下の日程で振替日程を調整いたしましたので、本日入場されたチケットの半券を大切に保管ください。ご都合の合わないお客様へはチケットの払い戻しもさせていただきますので、後日ご案内いたします」とし、「明日のグッズ販売に関しまして、１３:００〜１５:３０で事前予約受け取りと通常販売を実施いたします。事前予約受け取りをお申し込みのお客様は配送への切り替えも可能となりますので、オフィシャルグッズストアより対象のお客様へメール等にてご連絡を差し上げます」と説明。「次回、万全な形でパフォーマンスをお届けできるよう、メンバー・スタッフ一同、準備を重ねて参ります。この度は誠に申し訳ございません。今後とも、変わらぬご支援のほど、よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

延期となったのは、この日と３１日の愛知ＣＯＭＴＥＣ ＰＯＲＴＢＡＳＥの２公演。３０日の公演は１０月２０日に、３１日の公演は１０月２１日に振り替えが決まった。会場は同じ。