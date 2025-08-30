【不来方賞】ナルカミは大外12番へ
9月2日（火）に盛岡競馬場で行われる、不来方賞（Jpn2・3歳・ダ2000m）の枠順は下記の通り。ダート三冠、ジャパンダートクラシックの前哨戦。
【中山6R】転厩初戦のナルカミが快勝で2勝目…新馬戦では大差圧勝JRA馬は5頭
1枠1番
ユウユウコラソン
牡3・56.0・佐々木志音
佐藤祐司・岩手
2枠2番
サンロックンロール
牡3・56.0・山本聡哉
菅原勲・岩手
3枠3番
タカマキファイブ
牡3・56.0・小林凌
菅原右吉・岩手
4枠4番
コックリサン
牝3・54.0・菅原辰徳
新田守・岩手
5枠5番
ルヴァンユニベール
牡3・56.0・内田博幸
北出成人・栗東
5枠6番
キングミニスター
牡3・56.0・山本政聡
斉藤雄一・岩手
6枠7番
ハグ
牡3・56.0・高杉吏麒
藤岡健一・栗東
6枠8番
ロードラビリンス
牡3・56.0・川田将雅
松下武士・栗東
7枠9番
フタイテンホイール
牝3・54.0・大坪慎
斉藤雄一・岩手
7枠10番
リケアカプチーノ
牡3・56.0・吉原寛人
菅原勲・岩手
8枠11番
メイショウズイウン
牡3・56.0・武豊
本田優・栗東
8枠12番
ナルカミ
牡3・56.0・戸崎圭太
田中博康・美浦