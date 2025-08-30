◇プロ野球パ・リーグ ロッテ 6-4 ソフトバンク(30日、ZOZOマリン)

首位ソフトバンクが、最下位ロッテに逆転負け。この日は2位日本ハムが敗れており、ゲーム差を広げるための大事な一戦となりましたが、ビッグイニングで逆転を許すとそのまま敗れました。

初回、1アウトから周東佑京選手がヒットで出塁すると、盗塁でチャンスを拡大。続く好調・牧原大成選手が先制タイムリーを放ちます。さらに3回には先頭・佐藤直樹選手がソロHRで得点を重ねると、2アウト3塁の好機から、相手の暴投を見逃さず野村勇選手が一気にホームイン。3点リードをつくります。

援護をもらった先発・有原航平投手は、3回までわずか2安打と好投。4回には味方のエラーも絡み迎えた2アウト3塁の場面からタイムリーを浴びるも、5回表には牧原選手の2本目のタイムリーで再び3点リードとし、その裏を三者凡退に抑えました。

しかし6回、ここで有原投手がつかまります。先頭に四球を許すと2連打で無死満塁のピンチ。ここから3本のタイムリーとゴロの間の1点で一挙4失点。一気に逆転を許しました。

さらに8回には3番手・尾形崇斗投手が先頭の佐藤都志也選手のソロHRを浴びます。これで生まれた2点差を縮めることができず敗戦となりました。

この日、デーゲームを戦った2位日本ハムが楽天に敗戦。ソフトバンクに1ゲーム差と迫る日本ハムが敗れていたこともあり、ソフトバンクにとっても大事な一戦となっていましたが、逆転負けを喫しました。