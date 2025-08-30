ミッフィー×フラワーから新作！サボテンモチーフの夏アイテム登場

オランダ生まれの人気絵本キャラクター・ミッフィーと、花と緑をテーマにした「フラワーミッフィー」から、この夏にぴったりの新作が登場しました。サボテンをモチーフにしたガラスやバンダナハンカチは、日常に元気を添えてくれるアイテム。さらに、購入特典としてオリジナルポストカードがもらえるキャンペーンも実施中。爽やかなカラーとミッフィーの可愛らしいデザインで、夏のおしゃれやインテリアを楽しんでみませんか？

サボテンとミッフィーのミニグラス

2025年8月15日(金)より発売された「Flower Miffy ミニグラス サボテン」は、柱サボテン・ウチワサボテン・球サボテンの3種類。価格は各1,540円(税込)で、サイズはφ54×H73mm、容量90ml。

柱サボテン

ウチワサボテン

球サボテン

小ぶりながら食器や花器として多用途に使えるのが魅力です。夏らしいカラーリングで、テーブルを涼やかに演出してくれます。

オンラインショップでは、3点とアートフラワーのセットも5,060円(税込)で販売されています。

夏を彩るバンダナハンカチ

サニーイエロー

スカイブルー

8月16日(土)に登場した「Flower Miffy バンダナハンカチ サボテン」は、サボテンとダリア、マリーゴールド、プルメリアをあしらった華やかなデザイン。

カラーは「スカイブルー」と「サニーイエロー」の2色展開で、各2,860円(税込)。

サイズはW450×H450mm、素材はポリエステル。ランチボックスを包むほか、首元やバッグに巻いてファッションのアクセントにするのもおすすめです。

オンラインショップではアートフラワーとセットで3,300円(税込)となっています。

ノベルティキャンペーンも実施中

新商品の発売を記念して、全国のフラワーミッフィーおよび公式オンラインショップでは、1会計につき2,200円(税込)以上購入すると「フラワーミッフィー オリジナルポストカード(非売品)」をプレゼント。

数量限定でなくなり次第終了のため、早めにチェックしてみてください。

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

この夏はミッフィーとフラワーで彩って

愛らしいミッフィーとユニークなサボテンを組み合わせた新作アイテムは、インテリアにもファッションにも活躍する万能アイテム。

ミニグラスやバンダナハンカチは自分用はもちろん、贈り物にもぴったりです。さらに、嬉しいポストカードのプレゼントキャンペーンも実施中。

フラワーミッフィーでしか手に入らない特別なデザインと一緒に、夏をもっと華やかに楽しんでみてはいかがでしょうか♡