¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬3ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡¡3»î¹çÏ¢Â³¤Ç5¼ºÅÀ°Ê¾å¡Ä¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤11¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º
¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¤¬3ÅÀº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡4¡½1¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥ê¡¼¥É¤Î6²ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¤Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Í¸¶¤Ï»Íµå¤È2°ÂÂÇ¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ1»à¤È¤·¤¿¤¬¡¢3ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ìµó4ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£6²ó¤Ç¹ßÈÄ¤·¡¢Âç´ØÍ§µ×¤ËÊÂ¤Ö¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î11¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡16Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï4²ó7¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ3¡Ë¡¢23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ï6²ó6¼ºÅÀ¤ÈÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ç3»î¹çÏ¢Â³¡¢º£µ¨6ÅÙÌÜ¤Î5¼ºÅÀ°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£