テレビ朝日「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」が３０日、『令和に聴きたい！昭和の歌謡スペシャル』をテーマに放送された。裏では日本テレビ「２４時間テレビ」が生放送されたが、ＳＮＳ上では、ゲスト出演した女優に「ビジュえぐい」「なんで年取らない？！」と騒然となっている。

ショートヘアにワンピースで登場した女優・内田有紀（４９）で、「私は仕事で疲れて帰ると、昭和歌謡（の番組）見て癒されてるぐらい、好きです」と笑顔。歌番組コーナーでは出演者全員で、「ＹＭＣＡ」を振り付けもバッチリで踊った。

視聴者からは「内田有紀 綺麗さの限界突破しとる」「綺麗すぎるだろうっ！！」「ノリノリでＹＭＣＡ歌って踊る内田有紀さん可愛すぎるな、、、、」「いつになったら年取るんや」「全然年取らんのなんで」「存在がバグってる」「可愛すぎるやろ」「ビジュエグいな」「４９なのかぁ．．． 若いなぁ 美人だし♥」「マジで何歳になっても可愛すぎる！！！！！」「いつ見ても記憶の中のまま綺麗すぎてビックリするな」「おいくつよ♥」「お若くて可愛らしくて美し過ぎる」「急な内田有紀で心臓止まった」などと書き込みが殺到する反響となっている。