信じてた義妹に突如浮上した疑惑…なぜ彼女がここに!?【義妹と妊活する夫の末路 Vol.21】
※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。
■これまでのあらすじ
孫を望む義母の圧に耐えながらも、夫の不審な行動に気付き始めた妻。実は夫は在宅勤務中に義妹を家に呼び込んでいました。お隣さんの証言から裏切りの疑いは確信に変わります。悩む妻は風呂場の掃除中に、排水溝の奥から小さな見覚えのあるものを発見しますが…？
孫を望む義母の圧に耐えながらも、夫の不審な行動に気付き始めた妻。実は夫は在宅勤務中に義妹を家に呼び込んでいました。お隣さんの証言から裏切りの疑いは確信に変わります。悩む妻は風呂場の掃除中に、排水溝の奥から小さな見覚えのあるものを発見しますが…？
お風呂にあったこれって…？
すべてつながった…
お風呂場で拾い上げたのは、小さなネイルチップ。
どこかで見たことがある…そう考えているうちに、義妹の指先に輝いていたネイルを思い出し、血の気が引いていきます。
「マナちゃんのもの…？」信じたくないのに、頭の中で点と点が繋がってしまったのです。義妹がどうしてうちのお風呂に…？
声の正体、隠された関係、すべてが一本の線となって浮かび上がる。
もはや現実から目をそらすことはできない…。
(ぽん子)