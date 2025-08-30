※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。

■これまでのあらすじ

孫を望む義母の圧に耐えながらも、夫の不審な行動に気付き始めた妻。実は夫は在宅勤務中に義妹を家に呼び込んでいました。お隣さんの証言から裏切りの疑いは確信に変わります。悩む妻は風呂場の掃除中に、排水溝の奥から小さな見覚えのあるものを発見しますが…？

お風呂にあったこれって…？

なぜ義妹がここに!?すべてつながった…お風呂場で拾い上げたのは、小さなネイルチップ。どこかで見たことがある…そう考えているうちに、義妹の指先に輝いていたネイルを思い出し、血の気が引いていきます。「マナちゃんのもの…？」信じたくないのに、頭の中で点と点が繋がってしまったのです。義妹がどうしてうちのお風呂に…？声の正体、隠された関係、すべてが一本の線となって浮かび上がる。もはや現実から目をそらすことはできない…。(ぽん子)