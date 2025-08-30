■カメラに向かってごめんなさい スペシャル！

話題の人気者が大集結！

山田裕貴は友人に頼まれた○○をすっかり忘れて謝罪！Adoはワールドツアー中の大失敗を謝罪！Aぇ! group佐野晶哉は家族が“メンバー”に迷惑をかけてることを謝罪！

他にもFRUITS ZIPPER・細川たかし・錦鯉・鈴木福・でんじろう先生・マイメロディ＆クロミ・水田わさびらが、カメラに向かってごめんなさい！

さらに、街中の酔っぱらい＆浴衣姿のギャル＆無垢な幼稚園児たちが…

今一番謝りたいことを赤裸々にカメラの前で『ごめんなさい』！

■ダーツの旅は柑橘類の町！『熊本県宇城市不知火町』

地元農家さんが東京進出を目指す！？名産の不知火が贅沢に入ったデザート『ごろごろスムージー』とは！？

さらに、ハレの日に欠かせない！熊本の郷土料理『コノシロの姿寿司』にかぶりつき！

熊本の方言『シコつけてる』『あとぜき』の意味、分かりますか！？

【MC】所ジョージ・佐藤栞里

【スタジオゲスト】松本伊代、北山宏光、横澤夏子（順不同）

【ロケゲスト】Ado、市川ぼたん＆市川新之助、Aぇ! group、キンタロー。、春風亭昇太＆林家たい平、鈴木福、錦鯉、FRUITS ZIPPER、細川たかし、マイメロディ＆クロミ、水田わさび、山田裕貴、米村でんじろう（五十音順）

