9月6日(土)よる7時56分からの「笑ってコラえて！」は残暑を吹き飛ばせ！豪華芸能人謝罪の祭典スペシャル！！
■カメラに向かってごめんなさい スペシャル！
話題の人気者が大集結！
山田裕貴は友人に頼まれた○○をすっかり忘れて謝罪！Adoはワールドツアー中の大失敗を謝罪！Aぇ! group佐野晶哉は家族が“メンバー”に迷惑をかけてることを謝罪！
他にもFRUITS ZIPPER・細川たかし・錦鯉・鈴木福・でんじろう先生・マイメロディ＆クロミ・水田わさびらが、カメラに向かってごめんなさい！
さらに、街中の酔っぱらい＆浴衣姿のギャル＆無垢な幼稚園児たちが…
今一番謝りたいことを赤裸々にカメラの前で『ごめんなさい』！
■ダーツの旅は柑橘類の町！『熊本県宇城市不知火町』
地元農家さんが東京進出を目指す！？名産の不知火が贅沢に入ったデザート『ごろごろスムージー』とは！？
さらに、ハレの日に欠かせない！熊本の郷土料理『コノシロの姿寿司』にかぶりつき！
熊本の方言『シコつけてる』『あとぜき』の意味、分かりますか！？
【MC】所ジョージ・佐藤栞里
【スタジオゲスト】松本伊代、北山宏光、横澤夏子（順不同）
【ロケゲスト】Ado、市川ぼたん＆市川新之助、Aぇ! group、キンタロー。、春風亭昇太＆林家たい平、鈴木福、錦鯉、FRUITS ZIPPER、細川たかし、マイメロディ＆クロミ、水田わさび、山田裕貴、米村でんじろう（五十音順）