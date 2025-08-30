ÉðÆâÆ«»Ò¥¢¥Ê¡¡¼Â¤ÏÂç³Ø¤Î¡ÖÆ±µéÀ¸¡×¹ë²Ú3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶ÄÅ·¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤3¿ÍÁÈ¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡¸µNHK¤ÎÉðÆâÆ«»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Â¤ÏÂç³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î2¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¤µ¤¢¡¢ÍÆ¯¤Ï¤ß¤À¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Ð¡ªÅ«¿á¤Á¤ã¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ó¤Î¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¢¤¿¤·¤¿¤Á¡¢¤Þ¤¤¤Ã¤«¡Ê¾Ð¡Ë²æ¤é¤Ï¿À¸Í½÷³Ø±¡Âç³ØÁí¹çÊ¸²½³Ø²ÊÂ´¤ÎÆ±µéÀ¸¡£»ä¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Í¤¤¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡¢¤¤¤Á¤ª¤¦Æ±µéÀ¸¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¸µNHK¤Ç¸½ºß¥Õ¥ê¡¼¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¹Ä¼¼Ã´Åö¤Î²òÀâ°Ñ°÷¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÅ«¿á²í»Ò»á¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¼¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÂ´¶È¼°¤Î¼Õ²¸²ñ°ÊÍè¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢3¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡£¼Õ²¸²ñ¤Î»Ê²ñ¤·¤¿¤Î¤è¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÆâÄê¤·¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢Ãý¤ì¤Ø¤ó¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¼Õ²¸²ñ¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿3¿Í¤Î²û¤«¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë34Ç¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«Ê¬¤ÎÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£Å«¿á¤Á¤ã¤ó¤Ïµ¼ÔÀ¸³è¤¬Ä¹¤¯¡¢º£¤ä¹Ä¼¼¤È¤¤¤¨¤ÐÅ«¿á¡ªÆü¥Æ¥ì¤Î²òÀâ°Ñ°÷¡£
ÍÆ¯¤Ï¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¡¢¤Ê¤ó¤ä¤í¡£¤¢¤¨¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡Ø¤¦Æ»¡Ê¤¦¤É¤¦¡Ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÊâ¤±¤Ê¤¤Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë
»ä¤â»ä¤ÎÆ»¤ò¼«Á³¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¥È¡¼¥³¡Ù¤«¤Ê¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Öº£²ó¡¢¿À½÷¡Ê¿À¸Í½÷³Ø±¡¤Ï´ØÀ¾¤Ç¤Ï¥·¥ó¥¸¥ç¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡Ë¤ÎÀèÇÚ¤Ç¥ô¥©¡¼¥ê¥º·úÃÛ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëËÌÛêÆØ»Ò³Ø±¡»öÌ³¶ÉÄ¹¤«¤é¡Ø°ìÅÙ½¸¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤ªÀ¼¤«¤±¤¤¤¿¤À¤¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤¢¤¤¤«¤ï¤é¤º¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ø¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤3¿ÍÁÈ¡Ù¡©¡Ø¤Þ¤À¤Þ¤À¤æ¤¯¤¾3¿ÍÁÈ¡Ù¡©²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿½Ð¤Æ¤¤¿¤è¡¼¡£¤¢¤¿¤·¡¢¥Ð¥«ÅÂ¤ß¤¿¤¤¤Ë´éÇò¤¤¤·¡Ê¾Ð¡Ë»ä¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈþ¤·¤¤¥ô¥©¡¼¥ê¥º·úÃÛ¤Î³Ø¤Ó¼Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡¤¹¤´¤¤3¿ÍÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¼ã¤Æü¤Î3¿Í¤¬¤Þ¤¿Èþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£