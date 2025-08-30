◆西武1―7オリックス（30日、ベルーナドーム）

5位の西武が連敗を喫して、クライマックスシリーズ（CS）圏内の3位オリックスとのゲーム差は7・5差に広がった。1試合を残す8月はこれで9勝12敗2分けとなり、5勝16敗1分けだった7月に続いて2カ月連続の負け越しが決まった。借金は今季ワーストタイの「9」となった。

先発の松本航は4回3失点で降板して2敗目。初回から2イニング連続で三者凡退。最高の立ち上がりを見せたが3回に暗転した。

1死から8番の福永奨に四球を与えると、紅林弘太郎には左前へ初安打を許した。踏ん張りどころを迎えた中で廣岡大志には甘く入ったカーブを痛打されて左翼席への先制3ランを浴びた。松本は昨年4月7日を最後に勝ち星に見放されており、これで11連敗となった。救援陣も踏ん張れなかった。

西口文也監督は「痛いというか、点の取られ方が悪すぎるよね。8番打者に対してストレートの四球、次は追い込んでから安打。そして初球本塁打で、点の取られ方が悪すぎる。8番の福永君のところでの四球、あれがきょうの全てではないか」と期待を寄せるがゆえに右腕に対して苦言を呈した。