歌手の岩崎良美（64）が、30日放送のTBSラジオ「テリー伊藤 昭和モーレツ天国」（土曜後3・00）に姉の歌手・宏美（66）とゲスト出演し、フランス愛について語った。

良美が熱を上げているのが、フランスについてだという。「高校の時に（英女優で歌手の）ジェーン・バーキンに憧れていて、セルジュ・ゲンズブールの映画とか、『ジュテーム・モワ・ノン・プリュ』とか見て、フランスに憧れて。一時はメイド・イン・フランスみたいなものにひかれて」と打ち明けた。

今では、休みがあれば1人でパリへ旅行するほどだという。「まったくフランス語がしゃべれない時から1人で行ってたんです」といい、「今はちょっとしゃべれます」とも明かした。

「ずっとフランスが好きでも、勉強しないで諦めてたんです。こんな難しいこと無理だろうと思ってたんです」。もともと勉強が苦手だったという良美が、フランス語に真剣に向き合うようになったのには、大きなきっかけがあったという。

ある時、ステージでどうしても歌いたいフランス語の曲があり、挑戦することに。「何回も何百回も聴いて、カタカナで（歌詞を）取って、ライブで歌ったんです」。ところが、ライブを見に来ていた友人からは、強烈なダメ出しを受けた。「“そんな中途半端なことをするなら、習った方がいいよ”って言われて」と打ち明けた。

その言葉に一念発起した良美。「発音だけ最初の1年、やったんですよ。母音だけでもたくさんあるので、難しくて。やっていくうちに、ちょっとしゃべれた方がいいなって、グラマー（文法）のクラスに入ったりして」。その結果、フランス語が上達したことを明かしていた。

宏美から「こんなにフランスが好きだから、フランス人の男の人と結婚すればいいじゃない？って（言っている）」と振られると、良美は「日本にいて日本人の男の人も見つからないのに、どうやってフランス人探すのよ！って言いました」と笑わせていた。