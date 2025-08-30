ＹｏｕＴｕｂｅｒのはじめしゃちょー（３２）が３０日に自身のＳＮＳを更新。結婚を報告した。

この日、Ｘ（旧ツイッター）にウエディングフォトを投稿したはじめしゃちょーは「この度、私、はじめしゃちょーは結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と結婚を報告した。

続けて「『よくこんな男と結婚してくれたなぁ…』と、自分でも驚いております」と心境を明かすと「活動を始めてから今日まで、多くの方々に支えていただき、楽しく動画を作り続けることができました。ここまで歩んでこられたのは、応援してくださる皆さまのおかげだと心から感謝しております」と伝えた。

自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも、結婚を報告し、喜びを語った。お相手は一般女性で「僕みたいにＹｏｕＴｕｂｅｒとかインフルエンサーとかメディアに出るお仕事をされてる訳ではなくて、芸能活動もしていません」と説明。

「今のところ僕の妻は顔出しやＹｏｕＴｕｂｅに出る予定はないという認識でいるので。僕のお相手の詮索とか、僕と歩いてるところを見つけても盗撮とか、僕の妻の何かが世に出るようなことは避けたいので詮索はしないようにお願いします」と呼びかけた。

結婚の決め手はずばり「相手の女性が他の人と結婚するのが嫌だった」ことだ。かねてから友人関係にあり、交際期間は長くないという。「この人の人生を半分もらいたいと心から思って結婚することに決めました。好きとは別の感情がそこにあった気がします」と告白。「まじで誰にも渡したくないんですよ」と力強く語った。