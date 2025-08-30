¡Úµð¿Í¡ÛÁ¥Ç÷Âç²í¡¡ÌµÇ°¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¸¥¾å¡Ä°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÉ½¾ð¤â¶ìÌå
¡¡µð¿Í¡¦Á¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£³£°Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç£µ²ó¤ÎÅÓÃæ¤«¤é£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢Æó»àËþÎÝ¤«¤é²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï°æ¾å¡££²¡½£²¤Î£µ²ó¤ËÀèÆ¬¡¦¶áËÜ¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢Â³¤¯ÃæÌî¤òÆóÄ¾¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤³¤í¤Çºå¿ÀÂÇÀþ¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ëÁ°¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢£²ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÁ¥Ç÷¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¡¦¿¹²¼¤ò°ì¼ÙÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤â¡¢Â³¤¯¶¯ÂÇ¼Ô¤Îº´Æ£µ±¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÂç»³¤ò·É±ó¤·¡¢Æó»àËþÎÝ¤ÈËþÎÝºö¤ò¼è¤ë¤â¡¢£¶ÈÖ¡¦·§Ã«¤ò¥«¥¦¥ó¥È£³¡½£±¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤â¥Ù¥ó¥Á¤Ç¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö²¡¤·½Ð¤·¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¡Ö²¡¤·½Ð¤·ÄË¤¤¤è¡×¡Ö¤³¤Î²¡¤·½Ð¤·¼ºÅÀ¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö²¡¤·½Ð¤·¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£