¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¹²¬Âç»Ö¤¬·è¾¡£³¥é¥ó¡¡£¶È¯Ãæ£³È¯¤Î¥ì¥ª¥¥é¡¼¤Ö¤ê¡Ö¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£³£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¡Ë¤Ë£·¡½£±¤È²÷¾¡¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢Ãù¶â¤ò£¶¤È¤·¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ë£±ÈÖ¡¦¹²¬Âç»Ö³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Î£¶¹æ£³¥é¥ó¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡££µ²ó¤Ë¤ÏÁê¼ê¤ÎÅ¬»þË½Åê¤Ç£±ÅÀ¤ò¤â¤é¤¤¡¢£¸²ó¤Ë¤Ï£³»Íµå¤Ë£³°ÂÂÇ¡¢£±µ¾Èô¤òÍí¤á¤Æ£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¥À¥á²¡¤·¡£¤³¤ì¤ò£·Åê¼ê¤Ë¤è¤ë£±¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ì·®¤Î·è¾¡£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¹²¬¤Ï¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò´Ô¤¹¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¡¢ÁÀ¤¤µå¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æþ¤ë¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¤Ó¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¾ÉðÀï£³È¯ÌÜ¤Î°ìÈ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤±ç¸îÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡££³Ï¢¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿Á´°÷¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¥Ç¡¼¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¥«¡¼¥ÉÁ´¾¡¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£