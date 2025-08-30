INI池崎理人、誕生日にオリジナル楽曲MV公開「1回聴くだけで疲れる曲を作りました」
11人組グローバルボーイズグループ・INIの池崎理人（※崎＝たつさき）が、自身の誕生日であるきょう30日、オリジナル楽曲のMVを公開した。
【写真】藤牧京介＆池崎理人にバースデーサプライズ！笑顔をみせるINI
公式YouTubeチャンネルで展開するメンバープロデュース企画「INI STUDIO」で公開された「1×3（読み ワンバイスリー）」は、愛と衝動の狭間に潜む美しさを描いた、挑戦的でドラマチックな危険なほどに深い愛とそれを受け入れる覚悟をテーマにした楽曲。パートごとに切り替わるテンポは、理性を振り切り、抗えない引力や宿命に巡る思いを表現し、聴く人を濃密な世界へと引き込むような構成になっている。
MVはダークでシネマティックな映像の中に映る緑、青、赤に彩られた暗い空間、絵を描く姿は葛藤や出口の見えない迷宮を象徴し、映像と音がシンクロし合うことで、危険な香りと揺るぎない覚悟が鮮烈に表現された映像になっている。
同楽曲について池崎は「1回聴くだけで疲れる曲を作りました。何回も聴いていろんな解釈を教えてください」とコメント。唯一無二の低音ボイスを生かしたラップや作詞など音楽面はもちろん、INI楽曲のアザージャケットを書き下ろし、自身のソロステージ「UP TO YOU」では自ら制作した絵や作品展示を行うなど、アートの才能に定評がある池崎。そんな池崎にしか作り出せない世界観を堪能できる。
