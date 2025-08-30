【MLB】ドジャース 0ー3 ダイヤモンドバックス （8月29日・日本時間30日／ロサンゼルス）

【映像】“枠外”も驚きの判定→フリーマンが愕然

球界屈指のナイスガイ、フリーマン内野手でもさすがに怒りをあらわにしたか。

大谷翔平投手が所属するドジャースはダイヤモンドバックスと3連戦を迎え、初戦は0ー3で完封負け。厳しいスタートとなったが、その原因には審判の厳しすぎる判定もあったのかもしれない。

例えばドジャースが3点ビハインドで迎えた6回裏。2死ながらランナー二塁という場面で本塁打が出れば1点差に詰め寄るという大事な局面で打席が回ってきたのは3番のフリーマン。ダイヤモンドバックス先発のゲーレン投手も慎重に変化球を投げ続けたが、カウント2-1の場面でまさかの判定があった。

4球目にゲーレンが投げたのは136キロのチェンジアップ。外角低めへと落ちていく球で受けたモレノ捕手のフレーミングがあったにしても、明らかなボールに見えたが、球審の判定はなんとストライク。これでカウント2ー2と追い込まれることになったフリーマンは「嘘だろ！？」と言わんばかりの表情でただただ立ち尽くすしかなかった。

実況を務めた長坂哲夫氏も「ボールやろ！という声が聞こえてきそう」と、フリーマンの声を代弁するようなコメントを出すほど。審判のまさかの判定に放送席も唖然としている様子だった。その後、結果的に四球を選んだフリーマンだったが、なんとも煮え切らない打席になったのは言うまでもないだろう。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）