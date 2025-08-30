Photo: SUMA-KIYO

iPhoneをピタッと吸着させ、そのままワイヤレス充電ができるMagSafe。

とても便利な規格ですが、実はiPhone本体だけでなく、ケースもMagSafeに対応していないと使えないんですよね。

とはいえ、今使っているのはお気に入りのケース。「MagSafeに対応していない」という理由だけで買い替えるのは、正直ちょっともったいない…と感じる方も多いのではないでしょうか？

貼るだけでMagSafe対応に

Photo: SUMA-KIYO

そんな方にオススメなのが、ダイソーで見つけた「iPhoneケース用 2WAY Magsefe 対応ステッカー（220円）」。

MagSafeが使えなかったケースを、MagSafe対応に変身させることができるアイテムです。

Photo: SUMA-KIYO

取り付け方はとっても簡単。まず、付属のガイドシートをケースの中央にくるよう、目盛りを見ながら上下左右のバランスを整えて配置します。

位置が決まったら、あとは「MagSafeステッカー」の裏紙を剥がして、ガイドに沿って貼り付けるだけ。しっかりと貼り付けたら、ガイドシートをそっと外せば完了です。

Photo: SUMA-KIYO

どうですか？ 表面に数mmほどの厚みは出てしまうものの、見た目はすっきりしていて、一見すると既製品のような仕上がりではないでしょうか。

ちなみにこのスマホケースもダイソーで購入したもの。ステッカーと合わせても、なんと合計500円以下でMagSafe対応のケースが完成しました。

充電速度はやや控えめ

Photo: SUMA-KIYO

早速、我が家のMagSafe対応の充電器で試してみました。

残量が20％だったiPhone 16 Pro Maxを充電したところ、約40分で55％まで回復。ケースなしの状態に比べるとやや遅めの印象はありますが、日常使いには問題ないレベルです。

ただし、ケースの素材や厚みによって充電速度や安定性に差が出ることがあるので、その点には注意が必要です。

スマホスタンドとしても

Photo: SUMA-KIYO

これだけで終わらないのが、この「iPhoneケース用 2WAY MagSafe対応ステッカー」のすごいところ。なんと、リング部分を立てることで、スマホスタンドとしても使えるんです。

横置きはもちろん、縦置きも安定して自立できるので、動画視聴やビデオ通話、レシピを見るときなど、さまざまなシーンで活躍します。

Photo: SUMA-KIYO

耐久性については、まだ使い始めたばかりなので今後の検証が必要ですが、わずか220円という価格で、手持ちのケースをMagSafe対応にできるのは、かなり魅力的ではないでしょうか。

ダイソーの「iPhoneケース用 2WAY MagSafe対応ステッカー」。コストを抑えつつ、MagSafe充電やスタンド機能を気軽に試してみたいという人には、ぴったりのアイテムだと思います。

Source: DAISO