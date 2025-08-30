ÍµÈ¡ÖÀÎ¤È¤Ï°Ü½»¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡×¡Ö¤¿¤À¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×TKOÌÚ²¼¤Î¡È¥¿¥¤°Ü½»¡É¤Ë¸ÀµÚ
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦°ÂÅÄÏÂÇî¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡TKOÌÚ²¼¤Î¡È¥¿¥¤°Ü½»¡É¤Ë¸ÀµÚ
1½µ´Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÍµÈ¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦TKO¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¤Ø¤Î°Ü½»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤â¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¿¥¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ËÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¥é¥¤¥Ö¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¨¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Âå¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÃÙ¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖYouTube¤È¤«¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÀÎ¤È¤Ï°Ü½»¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÁêÅöÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¿¤À¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊTKO¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â±î´äÀÐ»þÂå¤«¤é¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡ØÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡Ø¿·ÉÊÉôÂâ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡ËTKO¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢²¶¤é¤â³ê¤ê¹þ¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½30Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±î´äÀÐ»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿TKO¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö±î´äÀÐ¤¬¿Íµ¤ÀäÄº¤Îº¢¡¢Âçºå¤ÎÍ·±àÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±Ä¶È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ØTKO¤Î¤ª2¿Í¤«¤é¡Ö±î´äÀÐ¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÌçÁ°Ê§¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤òÌÚ²¼¤Ï¡Ø¤¢¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡ª ¤Ê¤ó¤ÇÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡¢µã¤¤¤¿¤ï²¶¤Ï!!¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂçÇú¾Ð¤¹¤ë°ÂÅÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡¢°ÂÅÄÏÂÇî
¢¡TKOÌÚ²¼¤Î¡È¥¿¥¤°Ü½»¡É¤Ë¸ÀµÚ
1½µ´Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÍµÈ¤¬ÆÈ¼«¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀÚ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Ê¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦TKO¤ÎÌÚ²¼Î´¹Ô¤µ¤ó¤¬¥¿¥¤¤Ø¤Î°Ü½»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢9·î¤«¤é¥¿¥¤¤Ë°Ü½»¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤â¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¿¥¤¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ËÆüËÜ¿Í¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¥é¥¤¥Ö¤â¤Ç¤¤¿¤é¤¨¤¨¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¸ì¤âÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Âå¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢ÃÙ¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥³¥ó¥Ó³èÆ°¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÍµÈ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖYouTube¤È¤«¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÀÎ¤È¤Ï°Ü½»¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÁêÅöÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¿¤À¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊTKO¤È¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â±î´äÀÐ»þÂå¤«¤é¶¦±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡ØÅÅÇÈ¾¯Ç¯¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÁ°¤Ë¡Ø¿·ÉÊÉôÂâ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤Ë¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡ËTKO¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡¢²¶¤é¤â³ê¤ê¹þ¤ó¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½30Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢±î´äÀÐ»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿TKO¤È¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¡¢¡Ö±î´äÀÐ¤¬¿Íµ¤ÀäÄº¤Îº¢¡¢Âçºå¤ÎÍ·±àÃÏ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±Ä¶È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡ØTKO¤Î¤ª2¿Í¤«¤é¡Ö±î´äÀÐ¤ÎÀèÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú²°¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤ÆÌçÁ°Ê§¤¤¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤òÌÚ²¼¤Ï¡Ø¤¢¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ãÊ¢¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¡ª ¤Ê¤ó¤ÇÌçÁ°Ê§¤¤¤µ¤ì¤Ê¤¢¤«¤ó¤Í¤ó¡¢µã¤¤¤¿¤ï²¶¤Ï!!¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤Ä¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂçÇú¾Ð¤¹¤ë°ÂÅÄ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª