◇セ・リーグ ヤクルト5―4広島（2025年8月30日 神宮）

ヤクルトの村上宗隆内野手（25）が30日の広島戦に「4番・三塁」で先発出場し、今季初めて1試合3本塁打をすべてバックスクリーンに放ち、チームを勝利に導いた。4番の活躍でチームの連敗は3で止まった。

2点を先制された直後の2回裏先頭で迎えた第1打席。広島先発の高橋の1ボールからの2球目、外角高めのカットボールを豪快に運んだ。3回の第2打席は、同点としてなお2死三塁で迎えた。カウント1ボール1ストライクからの3球目、今後は真ん中に入った直球をまたもバックスクリーンへ叩き込む13号2ランとなった。前日の試合の最終打席から3打席連発となった。

5回の第3打席は一ゴロに倒れ、4打席連続本塁打はならなかったが、8回1死無走者の第4打席にもバックスクリーン右へ14号を運んだ。

村上は今季は3月中旬に右脇腹付近を痛め、開幕は2軍で迎えた。1軍復帰戦の4月17日阪神戦でスイングした際にケガが再発した。わずか1日で再離脱となったが、7月29日に復帰してから29試合で14号となった。

この日は小児がん支援の「ゴールドリボンナイター」でゴールドのリストバンドを身に着けた。本塁打後はリストバンドを何度も指を差してアピールした。「小児がんの子たちに英気を養ってもらえるように」と願って描いたアーチは神宮球場のファンを魅了した。