31日（日）は西日本〜東日本で危険な暑さが続きそうです。東海では40℃が予想されます。

●西日本・沖縄

晴れ間がありますが、午後は局地的に非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。最低気温は27℃前後で、大阪は29℃と夜間も気温が下がらない見込みです。日中は35℃以上のところが多くなるでしょう。

●東日本

晴れますが、山沿いを中心に夕立がありそうです。最高気温は名古屋で40℃、岐阜は39℃。関東は30日（土）に比べると下がりますが、それでも熊谷や東京で37℃の見込みです。

●北日本

晴れ間の出るところもありますが、雲が広がりやすいでしょう。札幌は30日（土）より気温が上がり、最高気温27℃、仙台は5℃下がって30℃の予想です。

【週間予報】

●大阪〜那覇

9月2日（火）は広く雨が降り、その後も太平洋側を中心に雨の日が続くでしょう。2日（火）の雨をきっかけに猛暑が少し落ち着きそうです。

●新潟〜名古屋

2日（火）は北陸や北関東で雨が降るでしょう。3日（水）以降は各地で曇りや雨の天気が続きそうです。週後半は猛暑日の予想はなく、東京は4日（木）〜6日（土）は最高気温31℃の予想です。

●旭川〜福島

1日（月）〜2日（火）にかけては広く雨が降り、日本海側を中心に大雨となる恐れがあります。3日（水）〜5日（金）は晴れるところが多いでしょう。気温は平年より高い日が続きそうです。