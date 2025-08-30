◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-4広島（30日、神宮球場）

ヤクルトは村上宗隆選手が3本塁打の活躍を見せて連敗を3で止めました。

試合は先発の山野太一投手が2回表、広島の高橋昂也投手にタイムリー2ベースを許して2点を先制されます。

しかしこの日は頼れる4番が輝きを放ちました。2回裏、先頭の村上選手がバックスクリーン直撃の12号ソロ。すぐさま1点を返します。

続く3回裏、ノーアウト2、3塁から長岡秀樹選手の内野ゴロの間に同点とすると、2アウトから打席には村上選手。ここで村上選手は再びバックスクリーンへの13号勝ち越し2ランを打ち、前日の最終打席から3打席連続ホームランを記録しました。

リードをもらった山野投手はその後粘りの投球。毎回安打を許しましたが得点は与えず、6回2失点と試合を作りました。

村上選手は第3打席は内野ゴロに倒れました。しかしヤクルトの2点リードで迎えた8回裏、第4打席でまたもセンターへの14号ソロホームラン。この試合3本目のホームランで広島を突き放します。

9回は広島に1点差まで詰め寄られましたがなんとか逃げ切ってゲームセット。主砲の活躍で勝利をもぎ取りました。