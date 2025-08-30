¡ÚÆÈ¼«¡Û¼«Ì±6¸©Ï¢¡¢ÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·Í×µá¡¡´ôÉì¤ÏÈ¿ÂÐ¡¢ÂçÈ¾¡ÖÌ¤Äê¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò½ä¤ê¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¼Ò¤¬47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÎÂÐ±þ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢30Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï»³·Á¡¢°ñ¾ë¡¢ºë¶Ì¡¢¹áÀî¡¢°¦É²¡¢µÜºê¤Î6¸©Ï¢¤À¤Ã¤¿¡£¿·³ã¤Ê¤É4¸©Ï¢¤ÏÍ×µá¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¶¨µÄÃæ¡£Á°ÅÝ¤·¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¡×¤òÌÀ¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï´ôÉì¸©Ï¢¤Î¤ß¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤Ï¡ÖÌ¤Äê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬9·î2Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¸å¤ËÀµ¼°¤Ë¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÃÏÊýÁÈ¿¥¤Ë°Õ»×³ÎÇ§¤ÎÄÌÃ£¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤ÏÅÞÆâ¾ðÀª¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï22¡Á29Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤¿6¸©Ï¢¤Ï7¡Á8·î¤ËÁíÌ³²ñ¤ä¾ïÇ¤¸ÜÌä²ñµÄ¤Ê¤É¤ò³«¤¡¢°Õ»×·èÄê¤·¤¿¡£´ôÉì¸©Ï¢¤Ï¡¢´´Éô¤¬¼èºà¤Ë¡ÖÁ°ÅÝ¤·¤ÏÍ×µá¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ëÊý¸þ¤Ê¤Î¤Ï¿·³ã¡¢Ä¹Ìî¡¢ÀÅ²¬¡¢¼¢²ì¡£¿·³ã¤Ï29Æü¤Î¸©µÄÃÄ²ñ¹ç¤ÇÁ°ÅÝ¤·Í×µá¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î¾å½Ü¤ËÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀµ¼°·èÄê¤¹¤ë¡£Ä¹Ìî¤Ï8·î¾å½Ü¤Î´´Éô²ñ¹ç¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤ó·è¤á¤¿¤¬¡¢ÁíºÛÁª´É¤Ë¤è¤ë°Õ»×³ÎÇ§¼êÂ³¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¤äÅìµþ¡¢µþÅÔ¤Ê¤É35ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤ÏÂÖÅÙ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£