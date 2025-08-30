◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト５―４広島（３０日・神宮）

広島は、ヤクルトに逆転負けで今季最長タイの５連勝で止まった。右肩の張りで離脱した森下の代役で先発した高橋が、３回４失点と踏ん張れなかった。

２回に９番・高橋のプロ初長打となる２点二塁打で先制した。スタンドがどよめく一打で４年ぶりの通算５安打目で自身の援護点をたたきだした。だが、直後に村上にソロを被弾。３回は９番・山野の先頭四球を起点に、無死二、三塁から長岡の二ゴロの間に同点に追い付かれた。さらに２死三塁から村上に２打席連続でバックスクリーンに運ばれる特大の勝ち越し２ランを浴びた。

村上に対しては、２点ビハインドの８回にも５番手・辻がバックスクリーンに運ばれた。投手陣は８月に入り、５試合で計１８打数８安打で打率４割４分４厘、６本塁打、１０打点と打ち込まれている。

打線は４回２死一塁から高橋の代打・前川が右前打で得点機をつくったものの、その前川が一塁けん制死で得点機を潰した。ヤクルトの先発左腕・山野に対し、６回までに８安打しながら、９三振を奪われた。４番・モンテロは、山野から３つを含む４打席４三振に終わった。３点を追う９回に坂倉が４号２ランを放って意地を見せるのが精いっぱいだった。