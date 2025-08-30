◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第３日（３０日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

２２位から出た石川遼（カシオ）は４バーディー、１ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算７アンダーの２６位と順位を落とした。

前半の３番でバーディーを奪ったが、５番パー４で落とし穴が待っていた。第１打を右に大きく曲げ、「セカンド（ショット）で木の下を通そうと思ったら木に当たってもっとひどいところに行って、（３打目を）木の下を通そうと思ったらチョロった」と痛恨のダブルボギーをたたいた。「セカンドはそんなに難しくなかったんで、ワンチャン（ス）、乗せてバーディーも取れると思ってしまった。欲ですね」と反省した。

後半は３バーディーを決め、この日はスコアを１つ伸ばして終えた。だが、得意としているショートゲームで苦戦が続いている。

今季は２年ぶりにロフト角６０度のウェッジを投入。米国の洋芝でのプレーを念頭に、昨年使っていた５８度から変更し、オフから練習を重ねてきた。「深いラフからガッツリ練習できなかった。言い訳なんですけど…。フェアウェーからはいい感じで、６０度でイメージが出ているけど、ラフの抜け方とか、そこのジャッジですね。今のうちにたくさん練習して、秋口にしっかり合わせていきたい。アメリカの洋芝への合わせ方もしなきゃいけない」と話した。

酷暑下で連日プレーし「順調に…疲れてます（笑い）」と疲労はあるが、練習量を少し減らすなど対策している。首位と７打差で迎える最終日へ「感触は悪くないので、ビッグスコアを目指していきたい。諦めずに最後まで最高のプレーができるように頑張りたい」。今季初のトップ１０入り、逆転での通算２１勝目を狙っていく。