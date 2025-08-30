お笑いコンビ「相席スタート」山添寛が２７日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演。炎上について持論を語った。

今回は「自作自演ですが 反論してもイイですか？」という自ら書いた架空のＳＮＳの声に全力で反論する人気企画が行われた。司会のお笑いコンビ「オードリー」若林正恭が山添と共演したお笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近がＸ（旧ツイッター）のアカウントを消去したことについて触れ「山添くんもちょくちょくあったじゃない、番組でちょっとしたボケがふわっと炎上するみたいな。そういうのに気付けなくなるんじゃない？」と質問。すると「知らないし俺まで届かないから、そんなことしても意味ないよって感じです」と断言した。

すがすがしい表情で言い切る山添に若林は「なるほど、そこまでいってるんだね」と苦笑い。山添が「Ｘごときのコメント俺には届きません」と持論を展開すると「そうなってくるのかな」と若林。兼近も「あれ世間の声じゃないですからね、Ｘごときの声」と強調した。

さらに、山添が「自己顕示欲ゲームアプリですよね？まだやってはる人は一途だな」と続けると、若林は「そこは攻撃しなくていいでしょ」となだめていた。