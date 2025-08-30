X（旧Twitter）で話題になっているのは、廊下で盛大にイタズラをやらかした猫がドヤ顔をしている姿です。まるで偉業を成し遂げたことを誇らしく思っているような猫の様子は12万回を超えて表示され、7,000件を超えるいいねが寄せられることとなりました。

紙袋クラッシャー現る

Xアカウント『@asjSvnCZl18wKXM』に投稿されたのは、ふっくら丸みを帯びたボディラインが愛らしい三毛猫の女の子「雷十太(ライジュウタ)」ちゃんが、廊下で派手にイタズラ劇を繰り広げたときの様子です。

この日、飼い主さんがふと見てみると、雷十太ちゃんが廊下でたたずみながらドヤ顔をしていたのだそうです。

ドヤ！

雷十太ちゃんのまわりには、びりびりに破られた紙袋とちぎれた紙くずがまるで芸術作品のように散乱していたのだとか。

そしてその作品の中心には、どこか誇らしげな顔をした雷十太ちゃんが鎮座していたといいます。

片づけの手間を思うとため息のひとつもつきたくなります…。しかし、紙くずの真ん中で無邪気に瞬きをする雷十太ちゃんを見ていると、飼い主さんのそんな気持ちもどこかへ消えてしまったのでした！

誇らしげな表情

「片づけはよろしく」

投稿には、「あらあら破いちゃったのね」「かわいいから何をやっても許しちゃいますよねｗ」「楽しそうだからよし！」「ドヤ！の顔が笑えますw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

うらめしやポーズ、完全再現

普段はとてもおちゃめな雷十太ちゃんですが、時には背筋が凍るような一面を披露することも。

飼い主さんがドアの隙間から視線を感じたのでふと目をやると、雷十太ちゃんが「うらめしや～」の手の形をしながらジロリとこちらを見つめていたといいます。

何かを強く訴えているような雷十太ちゃんの圧に飼い主さんは一瞬ゾクリとし、思わず「ひぃっ！」と叫んでしまわれたとのこと。

「うらめしや～」

自由気ままに過ごす雷十太ちゃんの日常は、これからも多くの人々に笑いと癒しを届け続けてくれることでしょう。

首をかしげる雷十太ちゃん

Xアカウント『@asjSvnCZl18wKXM』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

ごろーん

写真・動画提供：Xアカウント「@asjSvnCZl18wKXM」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。