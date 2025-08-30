「シンプルすぎ」を回避！【しまむら】40・50代のサマ見え！「ワンツーコーデ」

暑いしコーデを考える時間も余裕もない。とりあえずトップス × ボトムスの軽装にしたけど、シンプルすぎて地味見えした……なんて経験がある女性も少なくないはず。そんな悩みを解決してくれそうなのが【しまむら】で購入できる【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の旬アイテム。プチプラながらもシルエットやディテールにこだわった良品揃いで、着るだけでサマ見えする予感大。今回は40・50代におすすめの「ワンツーコーデ」をご紹介します。

異素材ミックスとシルエットで差がつく大人マリンスタイル

シンプル見えを回避するなら、柄アイテムが効果的。上品にもカジュアルにも着回せそうなボーダートップスは、40・50代のワードローブに無理なくフィットしそう。裾の異素材フリルや華やかなランタンスリーブも嬉しいポイント。ふわりと広がる裾フリルが、気になるお尻回りもカバーしてくれそう。ボトムスは、シンプルながらも着映えそうなコクーンシルエットのパンツをON。頑張ってないのにオシャレ見えする、大人のサマ見えコーデが完成しそうです。

楽とオシャレを兼備した大人カジュアル

楽チンな着心地のアイテムで軽やかに過ごしたい夏。ゆったりシルエットのプルオーバーと、ウエストゴムのコクーンパンツが頼れる存在となりそう。一見シンプルな無地トップスは、両サイドと袖が大きなドット柄の切り替えデザインになっているのがポイント。裾に向かって絞られたシルエットのパンツは、足元に抜け感を演出してくれそうです。華奢なチェーンネックレスを重ねて上品な味付けも忘れずに。リラックス感ときちんと感も漂う、大人にぴったりの夏の装いです。

清涼感たっぷりの夏映えキレイスタイル

ホワイト × ブルーの爽やかな配色で夏映えするキレイスタイル。花柄の白トップスは大人の顔周りに華やかさをプラス。気になる二の腕をカバーできそうな、長めの袖丈も嬉しいポイントです。ボトムスは丸みのあるコクーンデニムスカートでイマドキ顔に。ワンツーコーデも一癖シルエットや柄物を上手に取り入れることで、グッと垢抜けた印象にアップデートできそうです。

トレンド感満載！ フォトT × バルーンスカートでこなれカジュアル

今季大注目のフォトTシャツ、定番コーデの脱マンネリにもぴったりの一枚です。SEASON REASON by Lin.&Red公式Instagramも「さりげなく二の腕カバーが叶う袖の仕様なので、普段半袖しか着ない方でも挑戦しやすい」とレコメンド。ボトムスは裾のボリュームが目を引くバルーンスカートで、ほのかに可愛げもプラス。足元は抜け感のある白サンダルで軽やかに仕上げて。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子