か、かんんっっわいい！！【セリア】見つけたら即カゴしたい♡「キーホルダー」

今回は、編集部レポーターが【セリア】で発見した、可愛すぎて自慢したくなる「キーホルダー」をご紹介します。おしゃれのワンポイントになるだけでなく、日常のちょっとした不便を解決してくれる頼れるアイテムは必見です。

じっくり見るとベイマックスが！ バッグについたハート形の真っ赤なキーホルダーは「リフレクターキーホルダー / ベイマックス」。シンプルなデザインですがライトが当たると光るので、暗い場所でも存在を知らせることができる優れものです。

ティータイムのプチストレスを解消「プー メタルチャーム」

ゴールドの金具と艶っとした素材が高見えの「プー メタルチャーム」。キーホルダーとしてはもちろん、紅茶などのティーバッグの落下防止アイテムとして使うのもあり！ 可愛さと実用性を兼ね備えたアイディア品です。

モチベーションも爆上がり「101 ボールチェーン付きミラー」

メッセージの“you're the one「貴方こそが選ばれし者！」”に、グッとくる人が多いのでは？ @ftn_picsレポーターとも*さんが「鏡に映る自分を見て奮起できそう」と紹介するのは「101 ボールチェーン付きミラー」。ダルメシアン柄の可愛さ、本体縦7.5 × 横7cmの使いやすいサイズ感も魅力的です。

リッチ感たっぷり「革風舟形ポーチ レバーナスカン付き」

イヤホンやリップなど迷子になりがちな小物を整理し、おしゃれアイテムとして持ち歩ける「革風舟形ポーチ レバーナスカン付き」は、筆者のイチオシ。革風の素材とゴールドの金具で高見えもバッチリです。

どれも\110（税込）とは思えないクオリティです。話題になると品薄や売り切れの可能性もあるので、欲しいと思ったら【セリア】へ駆け込んで！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N