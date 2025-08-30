アーセナルの指揮官ミケル・アルテタは新加入のイングランド代表MFエベレチ・エゼがトレーニングで見せたパフォーマンスに感銘を受けたという。



今夏クリスタル・パレスから総額6750万ポンドとも言われる移籍金でアーセナルにやってきたエゼ。パレスの時から圧巻の存在感を残してきたエゼがアーセナルにどんな風を吹き込むのかは大きな注目となっているなか、アルテタはすでに同選手の虜になっているようだ。





「彼には本当に感銘を受けたよ。彼について色々な話を聞いたし、たくさんの人に彼についての話をした。本当に聡明で、特別なエネルギーとオーラを放っていた」「彼はすでに多くの情報を集めている。それは我々がピッチ上で見たいものだ。しかし、特に彼が自分のクオリティーを表現できる自由と能力を持っていることを確認しなければならない。それが彼をここに連れてきた理由だ」（英『Sky Sports』より）プレミアリーグ第3節リヴァプール戦でのアーセナルデビューが予想されているエゼ。しかしブカヨ・サカとカイ・ハフェルツはこの試合欠場し、マルティン・ウーデゴーも欠場する可能性がある。攻撃の中心的存在を3人欠くことが予想されるため、デビュー戦とはいえエゼにかかる期待は大きい。今夏の補強でサカ、ウーデゴーらがいなくても攻撃陣に十分なタレントを揃えるアーセナル。敵地アンフィールドでの今節は今夏の大型補強の成果を見せつける試合とも言えるが、期待の新戦力と共に勝ち点3を獲得できるか。