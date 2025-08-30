ÊÝ°é»ÎÃæ¿´¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡Ø¥Ó¥ª¡¼¥ìÌ¾¸Å²°¡Ù¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦Âç¾ë¤Ê¤ë¤ß¤¬½éÄ©Àï¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤ò¸ì¤ë¡ª¡Ö²°³°¤Ç»£±ÆÃæ¤ËÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÊý¤Ë¥¬¥ó¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿......¡×
ÊÝ°é»Î¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤ÇSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ôNo.1¤ò¸Ø¤ë¡¢¥Ó¥ª¡¼¥ìÌ¾¸Å²°¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÂç¾ë¤Ê¤ë¤ß¡Ê¤ª¤ª¤®¡¦¤Ê¤ë¤ß¡Ë¤¬¡¢½µ¥×¥ìPHOTO BOOK¤«¤é½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ïÊÝ°é»Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¸«»ö¡¢¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¤Î¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ØËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢²òÀâ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Âç¾ë¤Ê¤ë¤ß¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¨¡¨¡½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ö¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ïÊÝ°é»Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î´ü¤Î¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼¥¢¥ï¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¾ë¡¡¥ä¥Ð¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤ÏÌ´¡©¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¼Â¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¨¡¨¡Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë º£²ó¡¢½µ¥×¥ìYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡Ö¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ò4Ëç¡¢¤´¼«¿È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸Á´ÂÎ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤¤¤¦¤È¡©
Âç¾ë¡¡ÉáÃÊ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ï¤è¤¯¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÝ°é»Î¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ä¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¼Â¤Ïµ®½Å¤«¤â¡£½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ª¡¼¥ìÌ¾¸Å²°¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤·¤«¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢Âç¾ë¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
Âç¾ë¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤â·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤¢¤ì¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£»ä¤Ï¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÁ´ÉôÀ¸¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©
Âç¾ë¡¡ÀµÄ¾¤ÊÏÃ¡¢»£±ÆÅöÆü¡¢Ì¾¸Å²°¤«¤é¤Î¿·´´Àþ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤È¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤¤¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡»£±ÆÃæ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
Âç¾ë¡¡²°³°¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤Î¿Í¤Ë¥¬¥ó¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿......¡£
¡Ø¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤æ¤ë¤Õ¤ïÊÝ°é»Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ù »£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî
¨¡¨¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊÝ°é»Î¤È¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Âç¾ë¡¡Á´Á³¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¤ÇÂÎÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Èè¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Á¤é¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¡¢¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µã¤½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤°¤º¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤éÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»Ò¤É¤â¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£ËÜÅö¤ËËèÆü³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢Âç¾ë¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ð¥ì¡¼¤ò¡©
Âç¾ë¡¡¤Ï¤¤¡£½¢¿¦¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ó¥ª¡¼¥ìÌ¾¸Å²°¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡ÖÊÝ°é»Î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢½¢¿¦»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÊÝ°é²Ê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±¤¿¤é¹ç³Ê¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï»ä¡¢µßµÞµßÌ¿»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤ò½õ¤±¤ë»Å»ö¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Éã¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢Éã¤ËÌÔÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡£»Å»ö¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ï¡¼¥É¤À¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸½¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¤ä¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Ê¡²¬¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤ÈÄ¾´¶¤Ç¹ÔÆ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
Âç¾ë¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡ª¡¡»ä¡¢Îø°¦°Ê³°¤ÏÄ¾´¶¤ò¿®¤¸¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æþ¼Ò¤·¤Æ¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ä¾´¶¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡Æü¡¹Ë»¤·¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â©È´¤¤Ï¡©
Âç¾ë¡¡¤ª¼ò¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÙ¤ß¤ÎÁ°Æü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤ó¤Ç¡¢¤ªµÙ¤ß¤ÎÆüÅöÆü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿°û¤ß¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¾ÆÃñ¤¬Âç¹¥¤¡£¿ì¤¦¤È¾¡¼ê¤Ë·âÄÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¨¡¨¡¤É¤ó¤Ê¶Ê¤ò¡©
Âç¾ë¡¡ÃæÅçÈþ²Å¤µ¤ó¤Î¡ÖGLAMOROUS SKY¡×¤È¤«¡¢ÃæÅç¤ß¤æ¤¤µ¤ó¤Î¡ÖÃÏ¾å¤ÎÀ±¡×¡Ö¶ä¤ÎÎ¶¤ÎÇØ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡×¤¢¤¿¤ê¡£²Î¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È¥Þ¥¤¥¯¤òÎ¥¤·¤Þ¤»¤ó¤è¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¨¡¨¡µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ç¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Âç¾ë¡¡¸À¤¨¤Ê¤¤¡ª¡¡ÀäÂÐ¤Ë¸À¤¨¤Þ¤»¤ó!!¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡¤½¤ì¤â¤½¤Î¤¦¤Á¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
Âç¾ë¡¡»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÊÝ°é»Î¤Î»Å»ö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤·¡¢ÊÝ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñ³Ê¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤ò¥Ó¥ª¡¼¥ìÌ¾¸Å²°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£SNS¤ò¤â¤Ã¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ä¼«¿È¡¢¥Ó¥ª¡¼¥ìÌ¾¸Å²°¤òÂçÀª¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡Âç¾ë¤µ¤ó¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
Âç¾ë¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤Þ¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁé¤»¤Æ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¼ò¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¤ã¡Ê¾Ð¡Ë¡£
大木なるみ（おおぎ・なるみ）
2002年2月20日生まれ　福岡県出身
女子バレーボールチーム「ビオーレ名古屋」のアウトサイドヒッター。先生なのに園児のような絵を描くことから"画伯"と呼ばれる。天真爛漫なキャラで大人気。
¸ø¼°Instagram¡Úviorenagoya_vb3¡Û
¥Ó¥ª¡¼¥ìÌ¾¸Å²°Instagram¡Úviorenagoya_vb¡Û
