グラビアアイドル・山田あい（21）が、8月25日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。

昨年１２月にデビューしたばかりだが、４月に続き、すでに今年２度目の同誌登場。自身のＳＮＳにオフショットなどを掲載し「＃週刊プレイボーイさん好評につき２回目の登場です！」と力説した。付録の特典ＤＶＤとデジタル写真集も告知し「見どころ多すぎて釘付け間違えなし」と自信たっぷり。上半身は素肌にシャツ、下半身は切れ込み角度の深い水着という姿も公開し「これは、、、男性が好きな物を詰め込んだ衣装じゃない！？」と猛烈にアピールした。

Ｂ９０（Ｉカップ）Ｗ６０Ｈ９０という超絶スタイルを生かした露出度高めの衣装ばかりだ。「週プレ」公式サイトのインタビューでは「そういう大人っぽい衣装が好きなのでうれしかったですね」と過激さも前向きに受け止めていた。ただ「こぼれたらどうしようとか、見えちゃいけないものが見えたらどうしようとかハラハラドキドキしました」と映像撮影時には“別の緊張感”があったことも明かしていた。

同号では元ＮＨＫの中川安奈アナウンサーが表紙＆巻頭を担当。斎藤恭代、黒木ひかり、柳瀬さき、小森香乃、星乃まりなも登場している。



【写真】ノースリーブぴちニット ナチュラルでもこの破壊力！

（よろず～ニュース編集部）