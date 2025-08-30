8月29日、女優の趣里とBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝が、結婚および妊娠を公表した。双方のインスタグラムには、直筆署名を添えた報告文が投稿されている。

【写真】趣里の恋人・三山凌輝に1億円“貢いだ”YouTuber美女

“Rちゃん”との「結婚詐欺疑惑」トラブル

三山といえば現在、BE:FIRSTのグループ活動を休止中。背景には、今年4月に『週刊文春』が報じた女性トラブルがある。

「報道によると、三山さんは2021年ごろから、YouTuberでファッションブランドも手がける通称“Rちゃん”こと大野茜里さんと交際。2022年には極秘に婚約していたものの、三山さんの浮気が原因で破局したといいます。

交際中は月200万円のお小遣いや高級ブランド品など、大野さんから総額1億円以上の支援を受けていたとも報じられ、一部では“結婚詐欺疑惑”とまで取り沙汰されました。その後、本人は文春のインタビューに応じ、“僕自身も甘えてしまった部分があった”と謝罪の言葉を述べています」（芸能ライター）

そんな過去を経ても、趣里と三山は破局することなく、静かに関係を育み続けてきた。

今回の発表では、ふたりの連名で《この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました》と報告。

また、発表のタイミングについても《無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから》と説明している。

水谷豊・伊藤蘭の過去

さらに、《私たちの両親はじめ、周囲で支えてくださっている方々も新しい命の誕生を楽しみにしてくれています》《これからも2人で力を合わせて心安らぐ家庭を築いていけるように努めていきたいと思っております》と決意を示した。

「報告文でも触れられていた趣里さんの両親といえば、俳優の水谷豊さんと元キャンディーズの伊藤蘭さん。芸能一家として好印象を持たれているおふたりですが、実は水谷さんは、1982年にアメリカ人女優と国際結婚したものの、わずか半年で不仲説が浮上し、1986年に離婚が成立。その間、伊藤さんとのドラマ共演が重なっていたことから“不倫疑惑”もささやかれ、当時は大きな話題を呼びました」（前出・芸能ライター）

そんな紆余曲折を経て、いまでは“おしどり夫婦”として知られる存在に。この背景もあって、ネット上では趣里へのエールが相次いでいる。

《まあ趣里も頑張れよ、ご両親もいろいろあったやん》

《姉さん女房なんだから主導権握っちゃえ》

《三山は前から女性問題あったよね。趣里ちゃんがしっかりコントロールすればいい》

1人の女性として、大きな決断をした趣里。その選択にエールを送りたい！