¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡©Éã¿Æ¤ÎÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±9¤«·î¤Î½÷À ¸å¤í¤«¤é¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´ É×¤ÎÎÞ
»ö¸Î¸½¾ì¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¸¦Ã«Í§ÂÀ¡Ê¤È¤®¤¿¤Ë¡¦¤æ¤¦¤À¤¤¡Ë¤µ¤ó(33)¡£ºÊ¡¦º»Ìé¹á¤µ¤ó¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éþ¡¢·ì¤¬¤Ë¤¸¤ó¤À¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡£»ö¸ÎÅöÆü¡¢º»Ìé¹á¤µ¤ó¤¬¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯5·î21Æü¸á¸å4»þÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¤Î½»Âð³¹¤À¤Ã¤¿¡£¾èÍÑ¼Ö¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤ò¤³¤¨¤ÆÏ©Â¦ÂÓ¤Ë¤Ï¤ß¤À¤·¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿º»Ìé¹á¤µ¤ó¤ò¸å¤í¤«¤é¤Ï¤Í¤¿¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¤Îº»Ìé¹á¤µ¤ó¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤Ï¡Ä¡£
»ö¸ÎÄ¾¸å¤ÎÌÜ·â¼Ô
¡Ö¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¡Ê¤â¤â¤¬¡Ë»¤¤ê¤à¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¸«¤¿¡×
º»Ìé¹á¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿2Æü¸å¡¢²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£Í§ÂÀ¤µ¤ó¤ÏËèÆü»ö¸Î¸½¾ì¤ËÄÌ¤¤¡¢Ìä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÎÆ»Ï©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÉáÄÌ¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤Ê¤¤»ö¸Î¾õ¶·¤À¤È»×¤¦¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ùÌî¾°»ÒÈï¹ð(50)¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡£¤½¤Î¸å¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£»ùÌîÈï¹ð¤Ï»ö¸Î¸å¡¢·Ù»¡¤Ë¼«¤éÄÌÊó¤·¡¢Åö½é¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¡Öµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö»ä¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤ÎºÊ¤Ç¤·¤¿¡£Æ¬¤Ç¤â¤¦ºÊ¤Ë²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿´¤Î¤É¤³¤«¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÞ¤ËÈá¤·¤ß¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï¤³¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¡¢Èï³²¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£º»Ìé¹á¤µ¤ó¤Ï9¤«·î¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ëÌ¼¤¬Èï³²¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡·ºË¡¤Ç¤Ï¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤º
ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢Äë²¦ÀÚ³«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¾¤Ë½Å¤¤¾ã³²¤¬»Ä¤ê¡¢°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖºÊ¤¬°ìÅÙ¤â»Ò¶¡¤òÊú¤±¤º¤ËÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌµÇ°¤Ç¤¹¤·¡¢À®Ä¹¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ§ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÆü¼·Ì¤¡Ê¤Ò¤Ê¤ß¡Ë¡É¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖºÊ¤Ë¸õÊä¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ø¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤Ì¾Á°¤À¤Í¡¢ÎÉ¤¤Ì¾Á°¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿µ²±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
Êì»Ò¼êÄ¢¤Ë¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÆü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤Ä¤Ö¤µ¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Êì»Ò¼êÄ¢¤ÎµÏ¿
¡ÖÂÛÆ°¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÛÆ°¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤¿¡×
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖºÊ¤¬¤É¤ì¤À¤±Ì¼¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ï¤«¤ëµÏ¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊõÊª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿©»ö¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤Æ¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤·¤Ã¤«¤êºÙ¤«¤¯»Ä¤·¤Æ¤¿¡£°ì±þ¡¢ºÇ¸å¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡×
¡½¡½¤³¤ÎÆü¤Î¸á¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ç¥¿±Ãæ¤ÎµÏ¿¤È¤«¡¢Ì¼¤ËÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ªÊì¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡¢ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿»ùÌî¾°»ÒÈï¹ð¤Ï¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢9·î2Æü¤Ë½é¸øÈ½¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£
Í§ÂÀ¤µ¤ó¤¬Ê°¤ê¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¡»¡¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£Ç§¤á¤é¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ïº»Ìé¹á¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ç¡¢Æü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤À¾ã³²¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤â·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ëÌ¼¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤¼¡¢Èï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿·ºË¡¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Î©¶µÂç³Ø ¾®ÎÓ·ûÂÀÏº¶µ¼ø¡Ê·ºË¡¡Ë
¡Ö·ºË¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØÂÛ»ù¡Ù¤Ä¤Þ¤ê¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ì¤¤À¤Ë¡Ø¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÊÝ¸î¤ËÃÍ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
·ºË¡¤Ç¤Ï¡¢ÂÛ»ù¤Ï¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¡¢Èï³²¼Ô¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤Ê¤¼¡¢ÂÛ»ù¤Ï¿Í¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¾®ÎÓ¶µ¼ø¤Ï¡¢²¾¤ËÂÛ»ù¤ò¡Ö¿Í¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÊÌ¤ÎÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Î©¶µÂç³Ø ¾®ÎÓ·ûÂÀÏº¶µ¼ø¡Ê·ºË¡¡Ë
¡ÖÅ¬Ë¡¤Ê¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤â¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÎÆÈÎ©¤·¤¿¿Í´Ö¤ò»¦¤·¤¿»¦¿Í¹Ô°Ù¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¬Ë¡¤Ë¹Ô¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×
¹¢¤Ë´É¤¬·Ò¤¬¤ì¤¿Æü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¡£¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸ÆµÛ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Í§ÂÀ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂÛ»ù¤¬Èï³²¼Ô¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÅþÄìÇ¼ÆÀ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÊ°¤ë¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤òº£¡¢·º»öÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÇÀÕÇ¤¤¬Ìä¤ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«Ë¡Î§¾å¤Î·ç´Ù¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
²áµî¤Ë¤ÏÂÛ»ù¤ò¡ÈÈï³²¼Ô¡É¤ÈÇ§¤á¤¿Îã¤â
¼Â¤Ï¡¢ºÛÈ½½ê¤¬ÂÛ»ù¤òÈï³²¼Ô¤ÈÇ§¤á¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤¬¤¢¤ë¡£¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢2003Ç¯¤Î¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤À¡£
Ç¥¿±7¤«·î¤Î½÷À¤¬¤±¤¬¤ò¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ç¾¤Ë¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤òÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤¿¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ä
Î©¶µÂç³Ø ¾®ÎÓ·ûÂÀÏº¶µ¼ø¡Ê·ºË¡¡Ë
¡Ö¾¼ÏÂ63Ç¯¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊºÇ¹âºÛ¤Î·èÄê¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¡×
1988Ç¯¤ÎºÇ¹âºÛ·èÄê¡£¤½¤ì¤Ï»ÍÂç¸ø³²ÉÂ¤Ç¤¢¤ë¿åËóÉÂ¤ò¤á¤°¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Êì¿Æ¤¬±øÀ÷¤µ¤ì¤¿µû²ðÎà¤ò¿©¤Ù¡¢¤½¤ÎÂÛÆâ¤Ë¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¼õ¤±¤¿Í³²Êª¼Á¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤òÇ§Äê¤·¤¿¡£¡ÖÂÛ»ù¤Ï¿Í¤«¤É¤¦¤«¡×¤òÈ½ÃÇ¤»¤º¤Ë¡¢·º»öÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤ë¤È¤¤¤¦Îã³°Åª¤Ê·èÄê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Î©¶µÂç³Ø ¾®ÎÓ·ûÂÀÏº¶µ¼ø¡Ê·ºË¡¡Ë
¡Ö¤³¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤ËÎã³°Åª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢ÂÛ»ù¤Ø¤Î²á¼º¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ò½èÈ³¤¹¤ë¡¢¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¤È¤·¤Æ½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×
¼¯»ùÅçÃÏºÛ¤ÎÈ½·è¤â¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ëµ¯¤¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Ë¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½èÈ³¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
ÂÛ»ù¤¬¿Í¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤òÈò¤±¤¿ºÇ¹âºÛ·èÄê¤Ë¤Ï¡¢·ºË¡³Ø¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤âÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸ÎÈï³²¼Ô¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤Ë¤¢¤¿¤ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢µßºÑ¤Î¤¿¤á¤³¤Î²ò¼á¤ò¤â¤Ã¤ÈÈ¿±Ç¤¹¤Ù¤¤À¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¹â¶¶Àµ¿ÍÊÛ¸î»Î
¡Ö¡ÊºÇ¹âºÛ¤¬¡ËµßºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Íý¶þ¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¡£¤À¤«¤éµßºÑ¤Ç¤¤¿¡£Ë¡Î§¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢À¸³è¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¡£¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Î²á¼ºÈÈ¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·Á¡¢µ¡Ç½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÊìÂÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£²ò¼á¼«ÂÎ¤ò¤â¤¦¸«Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤ªÊ¢¤Î»Ò¶¡¤Ï¡ÈÊª¡É¤È°ì½ï¡×Ç¥¿±2¤«·î¤Ç¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¡ÄÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Î¸ÀÍÕ
¼«Ê¬¤Ï½õ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ªÊ¢¤Î»Ò¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£
2007Ç¯8·î¤Ë¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¾®Âô¼ùÎ¤¤µ¤ó¡£3ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤È¼Ö¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®Âô¼ùÎ¤¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¬°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¸å¤í¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ë·Á¡£ÂÎ¤¬Éâ¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á°¤Ë¥É¥ó¤È¡×
¤½¤Î¤È¤¾®Âô¤µ¤ó¤ÏÇ¥¿±2¤«·î¡£
¾®Âô¼ùÎ¤¤µ¤ó
¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤¿¤éÊ¢ÄË¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡½¡½¤½¤ì¤Ï»ö¸Î¤«¤é¿ôÆü¸å¤Ç¤¹¤«
¾®Âô¼ùÎ¤¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£(°å¼Ô¤«¤é)¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤ÇËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ ¡Ø¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ø¤ª´ê¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¡£¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¿É¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×
¤ªÊ¢¤Î»Ò¤Ï½õ¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ê©ÃÅ¤Ë¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê¥ê¥¹¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Âô¼ùÎ¤¤µ¤ó
¡Ö¤ªÊ¢¤Î»Ò¶¡¤È¤«ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òè¸Èû¤ËÉÕ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î·Á¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¹ü¤â»Ä¤é¤Ê¤¤¤·¡×
¡Ö¤³¤Î»Ò(¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß)¤òÌ¼¤ÎÅ·±©(¤¢¤Þ¤Í)¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¡¢¡Ø¤¤¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÄÉÆÍ¤·¤¿¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢È³¶â·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÛ»ù¤ÏÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®Âô¼ùÎ¤¤µ¤ó
¡Ö¡Ø¤ªÊ¢¤Î»Ò¶¡¤Ã¤Æ¡ÈÊª¡É¤È°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡¢Ê¨Æ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë ·ì¤¬Ê¨¤¡¢¤¿¤®¤Ã¤Æ¡£¤â¤·¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸À¤¤Êý¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤ë¡£¡Ø20Ëü±ß¥×¥é¥¹¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Êª¤Ê¤Î¤Ç¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¿Í¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¤³¤Î»ö¸Î¤ÎÌóÈ¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÇµÁÍý¤ÎÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤¿¾®Âô¤µ¤ó¡£¤½¤Î¸å¡¢´ØÅì¸òÄÌÈÈºá°äÂ²¤Î²ñ¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤¢¤¤¤Î²ñ¡×¤òÀßÎ©¡£¸òÄÌ»ö¸ÎËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
5Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·ÂÛ»ù¤â¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÈï³²¼Ô¤ÈÇ§¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Ë¡²þÀµ¤òµá¤á¤ëÍ×Ë¾½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¤¬¡Ä
¡½¡½¼ÂºÝ¤ËÄó½Ð¤Ï¡©
¾®Âô¼ùÎ¤¤µ¤ó
¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡£Âç¤¤Ê»ö·ï¤¬¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×
Ç¥ÉØ¤ÈÂÛ»ù¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤Ï·Ù»¡¤ÎÅý·×¤¹¤éÂ¸ºß¤»¤º¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÉÔÌÀ¤À¡£¾®Âô¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤ÏÇ¥ÉØ¤ÎÈï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾®Âô¼ùÎ¤¤µ¤ó
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊ¢¤Î»Ò¶¡¤òË´¤¯¤¹¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë½Å¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£À¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤Æ(°ìµÜ»Ô¤Î)»ö·ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¤¨¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¹ñ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢ÁáµÞ¤ËÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°å»Õ¡Ö300gÂæ¤Ç¤â¸µµ¤¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¡×¡ÖÂÛ»ù¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¼£ÎÅ¡×
ÂÛ»ù¤Ï¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¿·À¸»ù°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡Ê¿·À¸»ù²Ê¡Ë²ÃÉô°ìÉ§ ÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ºßÂÛ22½µ¤òÄ¶¤¨¤ì¤ÐÁá»º¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¤â¤¦22½µ¡¢300gÂæ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë»Ò¤â¤«¤Ê¤ê½õ¤«¤Ã¤Æ¡¢¸µµ¤¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤É¤³¤«¤éÂÛ»ù¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬¿·À¸»ù¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°åÎÅ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤«¤Ê¤êÇ§¼±¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡×
Êì¿Æ¤Î¤ªÊ¢¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¼ê½Ñ¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡Ê¿·À¸»ù²Ê¡Ë²ÃÉô°ìÉ§ ÆÃÇ¤¶µ¼ø
¡Ö¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¼£ÎÅ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ÂÛ»ù¤¬¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ë¡Åª¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀµÄÏÀ¤¬¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡ÖÌ¿¤ò¤«¤±¤ÆÌ¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡Ä¡×¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ðÌ¾»¿Æ±¼Ô¤Ï´û¤Ë9Ëü¿ÍÄ¶
¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇºÊ¤òË´¤¯¤·¡¢Ì¼¤ÎÆü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤Ë½Å¤¤¾ã³²¤¬»Ä¤Ã¤¿¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó¡£°é»ùµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Æü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤ËÉÕ¤Åº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½³¨¤ò¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö3¿ÍÂ·¤¦»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î»ö¸Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
º»Ìé¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢Æ±¤¸¶ÐÌ³Àè¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£4Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¡£ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÈà½÷¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡×
2025Ç¯7·î¤Ë½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿º»Ìé¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ªÊ¢¤Î»Ò¤Î°Ù¤Ë·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¡¢¶á½ê¤Ø¤Î»¶Êâ¤òÆü²Ý¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö°ìÅÙ¡¢Î®»º¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°ÂÄê´ü¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ê½Ð»º¤¬¡ËÌÜÁ°¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
Í§ÂÀ¤µ¤ó¤Ïº£¡¢Æü¼·Ì¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬À¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡ÖËÜÅö¤Ë ¡ØÀ¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¼¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¸¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¡×
¡ÖÌ¼¤òÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤½¤¦ÁÊ¤¨¤ë¸¦Ã«¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î½ðÌ¾³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£»¿Æ±¼Ô¤Ï´û¤Ë9Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê8·î30Æü»þÅÀ¡Ë¡£
9·î2Æü¤Î½é¸øÈ½¤ÎÆü¤Ë¡¢Ì¾¸Å²°ÃÏ¸¡¤ËÄó½Ð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸¦Ã«Í§ÂÀ¤µ¤ó
¡Ö¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ìÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÌ¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ºÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ì¼¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤ò¼õ¤±¤¿¾Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ì¼¤ÎÂº¸·¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤Ï¤»¤º¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤³¤ÏÂÐ±þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤½¤³¤À¤±¡×