横山裕、105キロのチャリティーマラソンスタート 相葉雅紀がスターター【24時間テレビ】
【モデルプレス＝2025/08/30】SUPER EIGHTの横山裕が、8月30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（18時30分〜）にて、チャリティーマラソンをスタートさせた。
【写真】横山裕、一緒に走りたい女性芸能人
“国民的スター”という紹介でスターターとして登場したのは、嵐の相葉雅紀。「出づらいから！すごいハードル上げるから…」と謙遜しながら現れた相葉に、横山は「国民的スターですよ！友達だった！」と嬉しそうに肩を組んだ。
横山とは中学時代から家族ぐるみで仲が良いという相葉は、横山のマラソンにかける思いに涙を浮かべる場面も。そんな姿を見て、横山は「走る理由がいっぱいできました。国民的スターのために頑張ります！」と意気込み、その後、笑顔でスタートを切った。
今回のチャリティーマラソンは、ランナーの横山の思いを受けて「横山裕が走る！子ども支援マラソン」として、目的別募金「マラソン子ども支援募金」を開設。寄付金は全額、支援を必要とする子どもたちのために役立てられる。この日の放送で、走行距離は105キロであることも明らかになった。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
